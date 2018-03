Lázár: Most azért van pénz az államkasszában, mert mi nem lopjuk el

Orbán: Nekünk gyerekek kellenek, nem migránsok

Nekünk több gyermekre van szükségünk, nem pedig migránsokra, mondta Orbán Viktor kampánykörútja bicskei állomásán. A kormányfő a Facebook-oldalán megjelent videón ismét hozta jól bevált formáját: lendületesen megérkezett, mindenkivel kezet fogott, a helyi jelölttel viccelődött, majd beült egy család nappalijába, ahol egy négyéves kisfiúval cukiskodott. A miniszterelnök arról beszélt, hogy szomorú volt látni, amikor menekülttábort alakítottak ki a Fejér megyei városban. "Elmondtam ma a bicskeieknek, hogy ha nem a bevándorlás ellen harcoló Fidesz-KDNP alakít kormányt, abban az esetben ezt a menekülttábort, amit mi bezártunk, azt itt újra fogják nyitni". Orbán így folytatta: "Nekünk a gyermek a legfontosabb, a gyermek az első, és nekünk több gyermekre van szükségünk, nem pedig migránsokra. Hajrá, Bicske!".

Jobbik: A kormányzati politikusok lenézően kommunikálnak a női politikusokkal

A Jobbik szerint az elmúlt évek kormányainak arroganciája rontotta a nők és férfiak közötti különbségek csökkentésének esélyét, mondta Varga-Damm Andrea, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje Budapesten. A politikus szerint a vezető magyar politikusok nagyképűen és lenézően kommunikálnak a női politikusokkal, amit elfogadhatatlannak nevezett. Az ellenzéki jelölt szerint ez is oka lehet annak, hogy Magyarországon az átlagosnál lassabban halad a nők és férfiak közötti megkülönböztetés visszaszorítása. A tízévente készülő Global gap nevű nemzetközi felmérés alapján a világ elment Magyarország mellett ebben a kérdésben, hiszen míg az ország 2006-ban az 55. helyen volt, addig 2016-ban már csak a 99. lett.

Simicskó: Nem telepítenek migránsokat a laktanyákba

Simicskó István honvédelmi miniszter a Vasárnapi Újságban Karácsony Gergelynek arra a javaslatára csapott le, amely szerint "meg kell nyitni a nem használt laktanyákat a bevándorlók előtt". Simicskó a Vasárnapi Újságnak azt mondta: "Amíg nemzeti kormány van, nem lesznek betelepítések laktanyákba, sem más középületekbe". A honvédelmi miniszter szerint megdöbbentő az elképzelés, az ellenzéki pártok képviselői, a brüsszeli döntéshozók, valamint a "Soros-hálózat" aktivistáinak cselekedeteiből "szisztematikus terv" rajzolódik ki, miként szeretnék betelepíteni a bevándorlókat. A rendszerváltás óta a Magyar Honvédség létszámát, technikai eszközöket, laktanyáit tekintve is "zsugorodott". Az összes megyében van laktanya, de ezek közül csak tíz megyében vannak működő laktanyák. Folyamatosan növelik azonban a honvédelmi költségvetést, így a Zrínyi 2026 elnevezésű honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretébe

Lázár: Mi nem lopunk, ez ennyire egyszerű

Lázár János most a Vasárnapi Újság hallgatóságának beszélt, és csak úgy szárnyalt a sorosozásban. Szerinte az áprilisi parlamenti választásnak "a bevándorlás a fő kérdése, vagyis az, hogy Magyarország bevándorlóország lesz vagy megmarad magyarnak". A tét az, hogy Soros György vagy a magyar emberek alakítanak kormányt. Mert a kormány, ugye, az elmúlt nyolc esztendőben a hibákkal együtt is az ország függetlenségének megerősítéséért dolgozott, míg mások "különböző háttérhatalmak és különböző nagy emberek pénzéből" az ország, a nemzet és a közösség gyengítését szeretnék elérni. Lázár a sorosozásba belefáradt választóknak egy újabb frontvonalat is felvázolt: eszerint a választás másik tétje, hogy azok kapnak-e bizalmat, akik a teljesítményükkel és a munkájukkal képesek jobbá tenni ezt az országot, vagy azok, akik csak szövegelnek. Lázár szerint 2002 és 2010 között látszott, hogy van korrupció, hiszen üres volt az államkassza, és azért nem volt pénz, mert szétlopták. "Most azért van pénz az államkasszában, mert mi nem lopjuk el. Ez ennyire egyszerű".

