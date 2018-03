Pécsen a függetlennek van esélye a Fidesz ellen

Pécsen pár héttel ezelőtt megkezdődött egy ellenzéki visszalépés-sorozat Mellár Tamás független jelölt javára. Először az MSZP-s frakcióvezető, Tóth Bertalan jelentette be Mellár Tamás támogatását (ezzel tehát a DK támogatását is, mert a megállapodásuk értelmében ez MSZP-s jelölésű körzet), majd az Együtt is beállt Mellár mögé.

A Közös Ország Mozgalom ezt a választókerületet is megmérte, és az kutatási eredmények igazolták azt az előfeltevését, hogy itt bizony Mellár Tamás a legerősebb ellenzéki jelölt.

A számok értelmezéséhez figyelembe kell vennünk, hogy mint a többi körzetnél, az adatfelvétel itt is február 1. és február 19. között történt. Vagyis még a hódmezővásárhelyi időközi választás előtt, amely a meglepő ellenzéki győzelem miatt elvileg növelhette az ellenzéki szavazók átszavazási hajlandóságát.

És még egy tényezőt érdemes észben tartanunk, ha ezt a választókerületet vizsgáljuk. Pécs 2010 előtt, még a Toller László-s, Szili Katalin-os időkben nagyon MSZP-s vidék volt. Azóta viszont fordult a kocka, Toller meghalt, Szili Katalin Semjén Zsolt mellett dolgozik, a pécsi körzetekben pedig a Fidesz nyert az utóbbi időkben. De nem sokkal: legutóbb Csizi Péter csak szűk különbséggel 37-33 százalékra verte meg a baloldali összefogás színeiben induló Tóth Bertalant. Vagyis Csizi úgy nyerte a körzetet, hogy 63 százaléknyi szavazatot kapott az ellenzék, csak megosztottak voltak.

A mostani kutatás azt bizonyítja, hogy az ellenzékiek többsége a független Mellár Tamásra szavazna:

Csizi Péter (Fidesz–KDNP) 43% Mellár Tamás (független) 26% Fogarasi Gábor (Jobbik) 16% Keresztes Lóránt (LMP) 13% Nemes Balázs (Momentum) 3%

Mellár azért így is 17 százalékponttal kikapna Csizi Pétertől, aki most a kutatás szerint jobb százalékarányt érne el, mint 2014-ben. És megnyerné akkor is, ha csak egy ellenzéki jelölt maradna állva. A Csizi–Mellár-párharc 55-45-re alakulna, vagyis eszerint sok ellenzéki nem automatikusan Mellárra szavazna át, hanem bizony a fideszes jelöltre (ezt is figyelembe kell venni a visszalépéseknél).

A kutatásból, amelyet a Závecz Research készített, ugyanakkor világosan látszik, hogy ha Mellár esetleg vissza is lépne, más ellenzéki még jobban lemaradna Csizitől: az LMP 36, a jobbikos pedig 29 százalékot tudna összeszedni.

Az ellenzéki jelöltek január végén szervezett helyi vitáján, ezt is Gulyás Márton moderálta a Közös Ország Mozgalom nevében, csak Mellár ígérte meg, hogy visszalép, ha nem az ő esélyességét mutatja a felmérés. A Momentum jelöltje márciusban térne vissza a kérdésre, az LMP pedig nem akart ezzel foglalkozni.

