Juhász Péter bejegyzése szerint a Fidelitas megjelent az irodájuk előtt, hogy kormánymédia hazugságait mantrázzák, és ezzel kapcsolatban két érdekes kis információt megosztott.

Az egyik egy fidelitasos fiatal nőről szól, aki utólag bocsánatot kér Juhásztól a viselkedése miatt:

Elmeséltem nekik azt is, hogy volt már ilyen, hogy megvezetett fiatalokat rendelt a házam elé a Fidesz, hogy hazugságokat terjesszenek rólam. Nagyon becsülöm azt a lányt, Lukácsi Katalint, aki egy évvel később odajött hozzám, és bocsánatot kért. Elmesélte, hogy ez úgy működik, hogy leszólnak a Fidesz központból, hogy "most menni kell", kezükbe nyomnak egy szöveget, hogy olvassák fel, és aztán mehetnek a dolgukra.

A másik egy fotó arról, hogy a Fidesz-médiában - és a belvárosi lakosok telefonjában is - folyamatos támadás alatt álló Juhásznak jelenleg négy pere is van, ráadásul nem kevés pénzt készül bevasalni a propagandán:

Pesti Srácok: 30 millió Ft

Origo: 15 millió

Lokál: 12 millió

MTVA: 5 millió

Végül is egész jó hír, hogy az adófizetőknek egy megnyert per után csak 5 milliót kell Juhásznak fizetni, bár a másik három portálnak sem okozhat ez gondot, hiszen annyi állami hirdetés szerepel az oldalaikon, hogy gyakorlatilag ezt is a magyar választók fizetik majd ki, ha a bíróság Juhásznak ad majd igazat.