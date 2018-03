Most halál komolyan, először a kerítésbontós ellenzéki plakát, ami annyira ócska, ocsmány munka, hogy egy 8 éves is képes ennél jobban csinálni másfél perc alatt. Most komolyan, hogy néz már ez ki?

De még ennél minőségtelenebb a legújabb kép, amit Németh Szilárd posztolt a Facebookra. Ezen Szabó Szabolcs Együtt-politikus látható, ahogy megafonnal emelkedik ki egy másik megafonos férfivel feltehetően migránsokkal körbeölelve. Viszont nézzük már meg ezt a képet, hát hogy néz ez is ki?!

A megafonos menekültnek egyébként komoly története van, Ahmed H. a röszkei határnál történt balhé után vitték bíróságra, az üggyel mi is részletesen foglalkoztunk.