Kispestről eltűntek a Soros-plakátok, a maradékot pedig leragasztotta az önkormányzat

Úgy néz ki, nem a levegőbe beszélt Gajda Péter, Kispest MSZP-s polgármestere, amikor február végén arra figyelmeztette a plakátos cégeket, hogy a helyi jogszabályok tiltják a gyűlöletkeltő tartalmak kihelyezését.

Ma a Tumblren posztolta Ezmegigyhogy a képet, amelyen látható, hogy a kormány határzáras-sorosos-ellenzékis plakátját leragasztotta a XIX. kerületi önkormányzat.

Kerestük Gajda Péter polgármestert, aki elmondta, hogy a felhívása óta a legtöbb helyen leszedték ezeket a plakátokat, ahol pedig nem, azokat a mai naptól kezdte el leragasztani az önkormányzat. Azt is elmondta, hogy a hirdetőcégek közül egyedül a Publimont válaszolt nekik írásban arról, hogy náluk nincsenek ilyen plakátok, így őket ez az ügy nem is érinti. Arra a kérdésre, hogy a kormány az ENSZ-szel kapcsolatos plakátjaival is van-e hasonló terv, Gajda azt válaszolta, hogy nem valószínű, de

ha esetleg legközelebb az univerzumnak üzennek hadat, elképzelhető egy hasonló akció.

