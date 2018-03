Szekszárd: csak egy maradhat

Tolna megye 1-es választókerületében két országosan ismert ellenzéki is küzd azért, hogy legyőzze a fideszes jelöltet. Annyi előre tudható volt, hogy az MSZP-s Harangozó Tamás és az LMP-s Hadházy Ákos is egymaga képes annyi szavazatot összeszedni, hogy a másik győzelmi esélyeit gyakorlatilag ellehetetlenítse Szekszárdon. Az MSZP és az LMP várhatóan erről a választókerületről is egyeztet majd a keddi megbeszélésén.

A pár nappal ezelőtt, a Közös Ország Mozgalom (KOM) által szervezett jelölti vitán az LMP társelnöke magára és Harangozóra célozva meg is jegyezte: „Azért nem csodálkoznék, ha kettőnk közül végül csak egyikőnk indulna majd." A szocialista Harangozó pedig kijelentette, hogy „ha nekem kell visszalépni, nem leszek akadálya, és ugyanezt gondolom Hadházy Ákosról is. Egy embernek kell maradnia ebben a körzetben a végén."

A politikusok jól érezték, hogy kiegyenlített az állás közöttük. A Gulyás Márton által vezetett Közös Ország Mozgalom ezt – 2014-es eredmények alapján az ellenzék által viszonylag nehezebben nyerhető – a választókerületet is megmérette, és az eredmények alapján az MSZP, az LMP és a Jobbik jelöltje is közel ugyanolyan támogatottsággal bír. Közülük Harangozó a legerősebb, de csak pár százalékponttal húzott el a többiektől.

A Závecz Research által készített felmérés szerint, amely a hódmezővásárhelyi ellenzéki győzelem előtt készült, a Fidesz–KDNP jelöltje, Horváth István volt szekszárdi polgármester simán megnyerné a választókerületet, 50 százalékot kapna. Az ellenzék tehát szintén 50 százalékon van, vagyis nem eleve reménytelen a küzdelem, ám a megosztottság miatt elég távol van az összes ellenzéki a Fidesztől.

Horváth István (Fidesz–KDNP) 50% Harangozó Tamás (MSZP) 19% Szabó Balázs (Jobbik) 16% Hadházy Ákos (LMP) 14% Rácz Norbert (Momentum) 1%

Az adatok szerint tehát Harangozó valamivel jobban áll, mint a Jobbik és az LMP jelöltje. A Jobbik nagyjából hozza a körzetben a pártja országos átlagát, Hadházy pedig pártja országos népszerűségén felül teljesít, ezzel ugyanakkor mégis csak a negyedik lenne.

A felmérés arra is kitér, hogy visszalépések esetén hogyan módosulnának a szavazatarányok. Az ábrán is látszik, hogy ezzel meglepő módon csak a Fidesz győzelmi esélyei növekednének. A párharcok így alakulnának, ha egy ellenzéki maradna a fideszes jelölttel szemben

Horváth-Harangozó 70-30%

Horváth-Szabó 73-27%

Horváth-Hadházy 69-31%

Vagyis Hadházy szerepelne a legjobban, de mindenképp hatalmas zakót kapna az ellenzék. Ezek szerint sokan inkább otthon maradnak, mintsem egy másik ellenzékire voksoljanak – kérdés, Hódmezővásárhely után módosult-e ez az attitűd.

A KOM elemzése azt is megbecsülte, hogy melyik jelöltnek lehetnek még tartalékai a kampányban. Ehhez a különböző egyéni jelöltek egyértelmű rangsorolására nem képes vagy hajlandó megkérdezettek egyéb kérdésekre adott válaszai alapján statisztikai eszközökkel számolták ki az esetleg elképzelhető látens véleményeket. Ez alapján Hadházy már 37, Szabó és Harangozó pedig 31 százelékot érne el a fideszes jelölttel való ki-ki küzdelemben.

Négy évvel ezelőtt Horváth István az ellenzék megosztottsága miatt simán nyerni tudott 41,8 százalékkal. Akkor Harangozó 24,7, a jobbikos jelölt 19,6, Hadházy pedig 10,9 százalékot kapott.

Itt találja részletesen A Közös Ország Mozgalom kutatásának adatfelvétele 2018. február 8 és február 24. között zajlott le, 1000, véletlen mintavétellel kiválasztott megkérdezett személyes, otthonukban történt megkérdezésével. A terepmunkát a Közös Ország Mozgalom megbízásából a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Kft. végezte. A részletes elemzést ide kattintva találja.

