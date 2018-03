Orbán Viktor ott teszi oda magát, ahol rizikós a helyzet

Habár a miniszterelnök a korábbi évek gyakorlata alapján szeret felülemelkedni a napi politikai csatákon, ezúttal Orbán Viktor is keményen kiveszi a részét a kampányból. Az elmúlt egy hétben megfordult Egerben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Bicskén, hétfőn pedig a Józsefvárosba látogatott.

A koreográfia sokszor hasonló: a miniszterelnök spontánnak álcázott módon házakba kopogtat be, és a Fidesz helyi jelöltjét ajánlja az ott élőknek, elücsörög egy kicsit a nappaliban, és kisgyerekekkel cukiskodik.

Érdemes összevetni a kormányfő kampánykörútjának állomásait azzal a térképünkkel, amelyre a Fidesz számára billegő körzeteket rajzoltuk fel. Ez alapján Orbán turnéjának következő állomásai is elég jól kikövetkeztethetők lesznek. Nézzük meg, hogyan szerepelt ezekben a választókerületekben a Fidesz és az ellenzék 2014-ben, és most mi a helyzet.

Miután számos kezdeményezés van arra, hogy az ellenzéki pártok, akár az MSZP és a Jobbik valahogy, valamilyen szinten összefog vagy egyeztet egymással, az ellenzéki jelöltek eredményeit összesítve jelöljük. Világos, hogy nem várható el minden baloldalitól, hogy jobbikosra szavazzon, és fordítva, de az összesített támogatottsági arányok jelenthetnek veszélyt a Fideszre.

A Závecz Reasearch felmérése például azt mutatja, hogy minden ötödik Jobbik-szavazó átszavazna egy erősebb MSZP-s vagy DK-s jelöltre, és minden negyedik baloldali, középen lévő ellenzéki szavazó otthagyná a saját eredeti kedvencét, és átpártolna egy nyerésre esélyes jobbikos jelölthöz.

Február 21., Eger

„Egy mosógépet könnyebb eladni, mint téged" – fordult oda Orbán Viktor Nyitrai Zsolthoz, amikor becsöngettek egy ház ajtaján Egerben. „ Azért jöttem, hogy kampányoljak a fiatalember mellett" – mondta a kormányfő, amikor kinyílt az ajtó. Az egri kampányséta emlékezetes állomása volt a Ferenc József nevezetű köztisztasági dolgozóval való találkozás, aki a miniszterelnöknek arra a kérdésére, hogy mi a helyzet, azt válaszolta: „Há', ittunk egy kicsit."

A legutóbbi választáson Nyitrai Zsolt itt 38 százalékot ért el, de a Jobbik 28, a baloldal pedig 25 százalékon állt. A Jobbik itt most az egyik legismertebb arcát, Mirkóczki Ádám szóvivőt indítja. Korábban a baloldal is egy országosan ismert politikust, a szocialista Korózs Lajost akarta indítani itt, de a választás végül a DK-s Kertészné Kormos Noémi logopédusra esett. Nem kizárt, hogy az együttműködés itt úgy nyilvánul meg a Jobbik és a baloldal között, hogy a DK egy kevéssé ismert jelöltet állít, és a kampányára sem költ sokat. Figyelemre méltó az is, hogy ebben a választókerületben csak úgy tolonganak a jelöltek. Mintha az volna a cél, hogy a választó ne ismerje ki magát a sok aspiráns között. Több mint 30-an jelöltették magukat, köztük olyan politikai alakulatoktól, mint a Demokrata Párt, a Lendülettel, a Rend Párt, a Közös Nevező, a Haza Pártja vagy az Értünk Értetek.

Február 21., Dunaújváros

Dunaújvárosban sem véletlenül volt szükség Orbán Viktorra. 2014-ben a fideszes Galambos Dénes 35,9 százalékot szerzett, most is ő indul, de a baloldal és a Jobbik támogatottsága itt összesen 54,6 százalék volt.

A baloldal most DK-s jelölttel próbálkozik, Mezei Zsolt helyi képviselő a jelölt. A Jobbik Pintér Tamást indítja, aki 2016-ban került be a parlamentbe Novák Előd helyére, miután Novák visszaadta a mandátumát, mert Vona Gábor nem támogatta újraindulását az alelnöki tisztségért. Orbán Viktor a kampányvideóján eléggé egyértelművé tette a helyi fideszeseknek, hogy mit vár tőlük:

Az országos összesítéseket nézem, hogy hol miképpen állnak az esélyek, és az a helyzet, hogy ez a körzet kellene.

Március 1., Miskolc

Miskolc igazán kemény dió a Fidesznek. Két választókerület van itt: az egyiket 2014-ben a fideszes Csöbör Katalin nyerte, a másikban (Borsod 2.) viszont az MSZP-s Varga László nyert. Csöbör Katalin is csak azért juthatott be, mert a választókörzetében az ellenzékiek szétszavaztak: a Jobbik jelöltje akkor 30,5 százalékot, a baloldali összefogásé pedig 28,6 százalékot kapott. Csöbör ellen most a Jobbik színeiben Jakab Péter szóvivő, a DK-ból pedig a közíróként ismert Debreczeni József száll harcba.

A mindenhol a kormány migrációellenes lépéseit hangsúlyozó Orbán Viktor itt egyértelműen a Jobbik szavazóit akarta megszólítani, amikor az avasi lakótelepre betelepített cigányokat nevezte bevándorlóknak.

Miskolcon az emberek tudják, hogy mi az a bevándorlás. Volt itt, amikor ebbe a városba a városon kívülről tömegesen bevándoroltak. Látták, mi lett belőle.(...) Ezek az emberek, akik ide bejöttek, Magyarország területéről jöttek be.

A 2014-ben elveszített diósgyőri körzetben a Fidesz most Hubay Györgyöt indítja, aki Miskolcon az önkormányzat rendészeti bizottságának elnöke, mellesleg négyszeres magyar bajnok kerékpáros. Hubaynak fontos szerepe volt a miskolci nyomortelepek felszámolásában és a 800 okos kamerából álló térfigyelő rendszer kialakításában is.

Március 3., Bicske

Kevéssé illik a sorba Bicske, ahol 2014-ben Tessely Zoltán, a város korábbi fideszes polgármestere nagy fölénnyel, 50 százalékos eredménnyel lett képviselő, miközben az ellenzék jelöltjei összesen is csak 44 százalékot szereztek.

A migránsokkal riogató kampánykörút állomásai közé Bicske talán azért kerülhetett be, mert korábban itt menekülttábor működött. Orbán Viktor üzenete itt feltehetően nemcsak a helyieknek, hanem az egész országnak az volt, hogy ha nem a bevándorlás ellen harcoló Fidesz–KDNP alakít kormányt, akkor bizony újra meg fogják majd nyitni a menekülttáborokat.

A bicskei választókörzetben a baloldal eredetileg Bourgla Ossamah szír származású körzeti orvost akarta indítani, aki a nyolcvanas évek elején jött Magyarországra, 2008 óta pedig az önkormányzat képviselő-testületének is tagja. Végül maga az orvos jelentette be visszalépését. Döntését azzal indokolta, hogy nem szerette volna, ha összemossák az MSZP nevét a „migránssimogatókkal”. A DK-val való megállapodás értelmében így az MSZP–Párbeszéd jelöltje Szilágyi László, korábbi LMP-s, majd PM-es országgyűlési képviselő lesz. A Jobbik Varga László Bélát indítja.

Március 6., Józsefváros

Az a cikk első részében már említett térképünkön is kivehető, hogy a Fidesz pozíciói a pesti kerületekben nem a legjobbak. Józsefvárosban ugyan történetesen a fideszes Vas Imre nyert 2014-ben, de a baloldali ellenzék jelöltje, Pál Tibor Gyula csak kevesebb mint másfél százalékkal maradt el mögötte.

A cél tehát most a fideszes pesti kerületek megtartása. A Fidesz ezért itt most a nagyágyúnak számító Kocsis Mátét indítja, miközben az ellenzék eléggé megosztottnak látszik. A Jobbik Dúró Dórát, a Demokratikus Koalíció (és az MSZP) Ara-Kovács Attila újságírót, az LMP Jakabfy Tamás józsefvárosi önkormányzati képviselőt, az Együtt Baranyi Krisztina ferencvárosi önkormányzati képviselőt állítja csatasorba.

A miskolci cigány-bevándorló párhuzamot itt Orbán Viktor úgy akarta enyhíteni, hogy mindenkinek felfestette a 2015-ös menekültválság idején a VIII. kerületi Keleti pályaudvarnál és a II. János Pál pápa téren kialakult áldatlan állapotokat, majd meghallgatott egy cigányzenekart, ami elhúzta neki az Esik eső karikára, Kossuth Lajos kalapjára kezdetű dalt.

(Borítókép: Orbán Viktor kampánykörúton Bicskén - Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala)