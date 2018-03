A jobbikosok ötöde átszavaz a balos jelöltre, ha az az erősebb

Január és február között valamennyit nőtt a kormányváltásra és a Fidesz leváltására vágyók aránya, az előbbiek így már relatív többségben vannak, az utóbbiak viszont továbbra is kisebbségben. Úgy tűnik, a pártnélküliek negyede aktivizálódik, ha kiderül az esélyes jelöltek kiléte, és többnyire valamelyik ellenzéki erő mellett sorakozik fel. A Závecz Resarchcsel közös új kutatásunkban vizsgáltuk az átszavazási hajlandóságot is: minden ötödik Jobbik-szavazó átszavazna egy erősebb MSZP-s vagy DK-s jelöltre, még akkor is, ha jobbikos is indul. Hasonlóképpen, minden negyedik baloldali, középen lévő ellenzéki szavazó otthagyná a saját eredeti kedvencét, és átpártolna egy nyerésre esélyes jobbikos jelölthöz.