Még az adatvédelmi hatóság elnökének aláírását is meghamisította egy kamupárt

Hétfő délután négy órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő az áprilisi országgyűlési választásra. A Nemzeti Választási Iroda keddi adatai szerint majdnem 3000 egyéni választókerületi jelöltet tartanak nyilván. Vagyis választókerületenként átlagosan 28 egyéni jelölt lehet – bár az ajánlóívek ellenőrzése után még csökkenhet ez a szám.

De hogy lettek ezek a jelöltek jelöltek? A jelöltté váláshoz a választókerületben legalább 500 választópolgár érvényes ajánlását kellett benyújtaniuk. Országszerte több jel utal azonban arra, hogy ezeket az ajánlásokat, aláírásokat nem minden jelölt tisztességes módon szerezte.

A Jobbik orosházi választókerületi bizottsági delegáltjának lett gyanús, hogy adatokkal való visszaélés történhetett , mivel egyes pártok ajánlóíveinek átvizsgálásánál többnél is ugyanabban a sorrendben követték egymást ugyanazoknak a választásra jogosult polgároknak az adatai.

Egy pártaktivista 100 aláírást akart cserélni egy momentumossal Szigethalmon. A momentumos a dolgot visszautasította, videóra vette, és a párt feljelentést tett.

Kassai Dániel, az LMP pestszentlőrinci országgyűlési-képviselőjelöltje jelezte, hogy kiderült : összesen nyolc kamupárt élt vissza a nevével, aláírásával és személyes adataival. A pártok ívein ugyanis szerepelt az ajánlása, holott ő nem ajánlotta ezeket a jelölteket.

jelezte, hogy kiderült Hasonlóról számolt be az Együtt is. A párt mezőhegyesi tagja, Kovács István két pártnak adott be ajánlást a Békés megyei, Orosháza központú választókerületben, de a helyi választási bizottságtól kikért adatokból az derült ki, hogy a két párton kívül további 11 párt ívein is szerepel a neve, ezért feljelentést tesznek a rendőrségen és a NAIH-hoz fordulnak személyes adattól való visszaélés miatt.

Újpesten az egyik választási bizottsági delegált döbbenten fedezte fel saját nevét az Origó Párt ajánlóívén, amit elmondása szerint sosem írt alá. Az ügyben feljelentést tett – írt a jobbikos Alfahír kedd este.

jobbikos Alfahír És a legabszurdabb eset talán ugyanitt: a Hajrá Magyarország Párt ívén ráadásul felbukkant Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének neve is. Péterfalvi az Alfahírnek elmondta, hogy soha nem adta ajánlását ennek a pártnak.

Korábban részletesen foglalkoztunk azzal, hogy a fideszes többségű törvényhozásnak köszönhetően segíti a szabályozás a kamupártok indulását, hiszen egy választó a 2014-es választás óta több jelöltet is ajánlhat, vagyis tetszőleges számú jelölt papírját írhatja alá. Ez utat nyitott annak, hogy a nyerészkedők egyszerűen lemásolják az ívekről az adatokat, és aláírásokat hamisítsanak. A törvény ugyanakkor azt is kimondja, hogy ez nemcsak a választási eljárás rendjének megsértése, hanem bűncselekmény is.

Bárki lekérheti, kiket ajánlott

A kamupártok kamujelöltjei csak úgy bukhatnak le, ha maga a választópolgár jár utána, kiket ajánlott. Ezt bárki megteheti. A következő a teendő:

A lakcíme szerint illetékes országgyűlési egyéni választókerületi választási irodától (jegyzőtől) érdeklődhet, hogy a leellenőrzött ajánlások között szerepelt-e olyan, amely az ön adatait tartalmazza.

A helyi választási iroda címét, elérhetőségeit mindenki megtalálhatja a www.valasztas.hu oldalon. Fontos, hogy nem feltétlenül az adott település szerinti polgármesteri hivatalban van a választási iroda székhelye. A választási honlapon bárki megnézheti, melyik választókerülethez tartozik.

A választási iroda a kérés alapján (személyesen, esetleg levélben lehet kérelmezni - érdemes telefonon rákérdezni) ad egy listát, hogy hány jelölt ívén szerepeltek az ön adatai és aláírása.

De mindenki csak a saját adatait kérheti le.

Ha esetleg olyan, ön számára teljesen ismeretlen párt jelöltjének az ívén is megtalálták a nevét, amelyet ön nem ajánlott, büntető feljelentést tehet. Ez ugyanis bűncselekmény.

Ha ezt megteszi, sok nevesincs jelölt ívén megtalálta a nevét, és erről beszámolna, megköszönjük, ha jelzi nekünk ezen a címen.