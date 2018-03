A Jobbik alaposan megnehezítheti Botkáék dolgát Szegeden

Az MSZP-s Szabó Sándor egyértelműen a legesélyesebb ellenzéki jelölt Szegeden, legutóbb is sikerült nyernie. Ám most a jobbikos jelölt annyira erős, hogy ellenzéki átszavazások nélkül a Fidesz jelöltje nevethet majd a végén. A Közös Ország Mozgalom kutatása az Indexen.

Csongrád megye 1-es választókerülete azon kevés körzet volt 2014-ben, ahol a baloldalnak sikerült legyőznie a Fideszt. Botka László MSZP-s polgármester városában Botka egyik közeli kollégája, korábbi kabinetfőnöke, Szabó Sándor 39-34-re megverte fideszes ellenfelét, és a Jobbik 14,6 vagy az LMP 7,7 százaléka sem akadályozta meg a győzelmét.

Szabó most is elindul, de új ellenfelet kapott a Fidesz–KDNP részéről, az egykori kézilabdázó Bartók Csabát indítják a kormánypártok. A Közös Ország Mozgalom (KOM) felmérette ezt a választókerületet is, és az eredmény abból a szempontból nem is jelent meglepetést, hogy valóban Szabó Sándor a legesélyesebb ellenzéki. Ám a Jobbik jelöltje annyira erős, hogy Szabó az ellenzéki átszavazások nélkül elveszítheti a körzetet.

A Medián által február 1–27. között, tehát még a hazai politikai életet felbolydító hódmezővásárhelyi választás előtt készített kutatás szerint a következő eredmény születne:

Bartók Csaba (Fidesz–KDNP) 35% Szabó Sándor (MSZP–Párbeszéd) 30% Tóth Péter (Jobbik) 21% Bodrog Zoltán (LMP) 8% Mihálik Edvin (Momentum) 6%

Látható, hogy az ellenzék kimondottan erős Szegeden, közel kétharmados többségben van, ám a megosztottság miatt a Fidesz 35 százalékkal is behúzhatja a körzetet. Szabónak a győzelemhez szüksége van momentumos, LMP-s vagy jobbikos átszavazókra.

A KOM meg is nézte azokat a forgatókönyveket, mi történne a visszalépések esetén.

Ha az LMP és a Momentum visszalép, de a Jobbik nem, a Bartók–Szabó-párharc 38-38 százalék lenne.

Ha a Jobbik is visszalép, és egyedül Szabó marad ellenzékiként állva, akkor viszonylag sima győzelmet arathat 53-47-re.

Érdekesség, hogy ha a jobbikos maradna talpon, és netán Szabó lépne vissza, ő kikapna a Fidesztől 51-49-re.

Vagyis a kutatásból látszik, hogy feltehetően Botka László miatt egyértelműen az MSZP a legerősebb ellenzéki erő a városban. Ám a Jobbik erősödése veszélyezteti az ellenzéki győzelmet.

(Borítókép: Joób Márton, Botka László és Szabó Sándor - forrás: Botka László Facebook oldala)