Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Pár napja már elkezdte a kormánysajtó nyomni, hogy már a Facebook is be akar avatkozni a magyarországi választási kampányba. Erre szépen rímel az, ami Lázár János facebookos videójával történt, igaz, a sok panaszos jelentés és a közösségi alapelveket sértő tartalom miatt vették le a demagóg, migránsozós videót, nem azért, mert bármibe be akarnának avatkozni. Lassan már annyian támadják a kormányt, hogy nehéz követni. Segítsenek!