Vagy már nagyon benne volt a levegőben egy jó kis osztrák közvélemény-kutatás. Mert két nappal Lázár János bécsi városnézése után már meg is jelent a reprezentatív felmérésük. Ha a magyar kormány ott is elkölt 100-200 millió eurót propagandára, még ennél is cifrább eredmények is születhetnek!