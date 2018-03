Minden idők legjobb magyar téli olimpiai szereplését hangsúlyozta Orbán Viktor azon az ünnepségen, amin az olimpiai érmet és pontot szerzett sportolókat tüntette ki. A magyar virtusról, a küzdeni akarásról beszélt. "Mi magyarok olyan dolgokra is képesek vagyunk, amivel alaposan meglepjük a világot" - mondta, és jelezte, hogy a gyorskorcsolyában nem voltunk nagyhatalom, és hogy az ellenfeleinkkel szemben mennyivel rosszabbak voltak a lehetőségeink.

A kitüntetések átadása előtt még arról is beszélt, hogy 2010-ben 70 milliót, most pedig már 10-szer annyit kap a korcsolyasport. Azt is mondta, hogy minden megyei jogú városban legalább egy, Budapesten pedig legalább egy tucat fedett jégpályát akar a kormány. Nemzeti korcsolyázó központ, korcsolyaakadémia lesz Istvánmezőn.