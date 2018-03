Egy ex-DK-s is eljátszaná a Czeglédy-féle szabadulótrükköt

Újabb előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított, a volt DK-s Kőrös Gusztáv követné a szocialisták politikusának, Czeglédy Csabának a példáját, és úgy szabadulna a rácsok mögül, hogy jelöltette magát az országgyűlési választásokon, írja a Magyar Idők. Kőrös összegyűjtötte a megfelelő számú, érvényes országgyűlési képviselőjelölti ajánlást a Bács-Kiskun megyei 3-as választókörzetben, így a határozat jogerőre emelkedése után megilleti a mentelmi jog és vele együtt a szabadság.

Kőrös Gusztáv

A 2013-as bajai videóhamisítási ügyben elhíresült Kőrös tegnap 16 óráig reménykedhetett abban, hogy szabadulhat az előzetes letartóztatásból. Ekkor vált volna jogerőssé a képviselőjelöltsége a Minden Szegényért Párt színeiben, ám egy magánszemély kevéssel a határidő előtt megfellebbezte a választási bizottság nyilvántartásba vételről hozott határozatát, így az nem emelkedett jogerőre. A hír hallatán a kaposvári büntetés-végrehajtási intézet előtt várakozó rokonok csalódottan távoztak.

A fellebbezésről várhatóan ma dönt a Nemzeti Választási Bizottság, azonban a grémium határozatával szemben is van jogorvoslati lehetőség, így az csak hétfőn válhat jogerőssé.

A férfi a bajai videóbotrány kapcsán vált közismertté, 2014-ben hamis vád miatt emeltek ellene vádat. Tavaly aztán megint összeütközésbe került a jogszabályokkal: a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársának adta ki magát öt férfi - köztük ő is -, hogy több tízmillió forintot csaljon ki egy vállalkozótól Somogy megyében. A kapcsolataikra hivatkozva azt ígérték egy vállalkozónak, hogy 80 millió forintért megnyerhet egy több százmilliós közbeszerzési pályázatot.

A csalók fekete kommandós ruhába öltöztek, az igazira a megtévesztésig hasonlító fegyverutánzatok voltak náluk, és egy olyan autót is beszereztek, amilyet a TEK műveleti egységei is használnak, kék villogót is felszereltek rá. A csalást a Nemzeti Védelmi Szolgálat leplezte le, különösen nagy kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt kerültek előzetesbe.