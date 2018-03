Jogsértésen kapták a fideszes képviselőjelöltet és a Momentumot

Jogsértés követett el, többek között a köznevelési törvényt is megsértette a dél-békési fideszes képviselőjelölt – és most is parlamenti képviselő – Simonka György, állapította meg egyhangú döntéssel a Nemzeti Választási Bizottság. Az NVB szerint szintén jogsértő volt az, hogy a Momentum áruházi parkolóban választási gyűlést tartott. Igaz, erről vita volt a bizottságban, pláne, hogy a Kúria is több, egymásnak ellentmondó állásfoglalást adott ki róla.

Az MTI – amely a döntésekről beszámoló anyaga címében csak a Momentum jogsértéséről ír, a fideszes politikuséról nem – arról számolt be, hogy a választási bizottság egyhangú döntéssel állapította meg: jogsértő volt, hogy Facebook-címével ellátott pólót küldött Békés megyei óvodásoknak Simonka György fideszes képviselőjelölt (akinek más jogsértés-gyanús ügyei is vannak, ezért ügyészségi eljárás is indult már ellene).

A fideszes politikus egy Békés megyei óvoda rajzpályázatán részt vevőknek küldött a Facebook-oldalával és a lájk-jelével ellátott pólókat. Az elsőfokú választási bizottság elutasította a Simonka akciója elleni kifogást, arra hivatkozva, hogy a kampánytevékenység nem sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást, és nem ütközik tételes jogszabályi rendelkezésbe. Ez ellen benyújtott fellebbezés került az NVB elé, amely szerint a fideszes politikus a választási eljárás alapelveit és a köznevelési törvényt is megsértette. „Választójoggal nem rendelkező gyerekek között nincs helye kampányeszközök osztogatásának” – mondta Patyi András, a bizottság elnöke.

Patyi a Momentum ügyében emlékeztetett: a Kúria a magánterületen történő kampánytevékenység végzésének megítéléséről különböző döntéseket hozott. Legutóbb, március úgy foglalt állást, hogy a közforgalom számára megnyitott magánterületen lehetséges a kampánytevékenység. Mint mondta, a bizottság korábban úgy döntött, ilyen esetekben mindig a Kúria legutóbbi döntését veszik irányadónak.

Tóta Áronné, aki elvileg nem pártdelegált – de korábban a törökszentmiklósi fideszes polgármester tanácsadója volt, és a 2016-os kopaszbotrány idején egyike azoknak, akik hitelesítették a verőlegények támogatásával leadott népszavazási kezdeményezést – ugyanakkor azzal érvelt, hogy más az aláírásgyűjtés, amelyben a Kúria csütörtökön döntött, és más a választási gyűlés, amiről most döntenek. A bizottság végül 8:2 arányban úgy döntött, a közforgalom számára megnyitott magánterületen nem lehet választási gyűlést tartani. (A Momentumnak korábban áruházi parkolói aláírásgyűjtés miatt is volt összetűzése az áruházakkal, abban az ügyben a Kúria a pártnak adott igazat.)

A Momentum a Kúriához fordul az NVB döntése ellen, reagált a párt péntek este. Mint írják – hivatkozva a már említett Kúria-döntésre –, „a Momentum választási gyűlésén nemcsak beszélgettünk az emberekkel, hanem ajánlásokat is gyűjtöttünk. Így teljesen egyértelmű, hogy erre az esetre alkalmazni kellett volna a Kúria csütörtöki döntését.”

Az NVB mintegy 50 olyan fellebbezést bírált el pénteki ülésén, ahol a jelöltek nyilvántartásba vételének megtagadása miatt nyújtottak be fellebbezést. Az NVB ezek túlnyomó többségét elutasította, mert a fellebbezők csak állították a jogszabálysértést, de nem támasztották alá. Ugyanakkor a bizottság nyilvántartásba vette jelöltként a Tolna megyei 1-es választókerületben Farkas Gabriellát, a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa) jelöltjét, miután a jogorvoslati eljárás során bebizonyosodott, hogy összegyűjtötte a jelöltséghez szükséges 500 érvényes ajánlást.