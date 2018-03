Közös Ország-mérés: Dunaújvárosban a Jobbik szoríthatja meg a Fideszt

A Dunaújvárost, és néhány szomszédos települést magába foglaló Fejér 4. sz. választókerületében Pintér Tamás, a Jobbik jelöltje tűnik Galambos Dénes legesélyesebb ellenzéki kihívójának, írja a saját kutatására alapozva a Gulyás Márton-féle Közös Ország Mozgalom.

Az egyébként a hódmezővásárhelyi választás előtt készült kutatás szerint az ellenzéki mandátumszerzésre akkor van érdemi esély, ha visszalép a DK jelöltje, vagy ha a jobbikos Pintérnek sikerül jelentős számú baloldali szavazót meggyőzni, hogy szavazzon rá egyéniben.

Módszertan Közadakozásból finanszírozott adatfelvételünk 2018. február 1. és február 28. között – tehát még a hódmezővásárhelyi időközi választás előtt – zajlott le, 1000, véletlen mintavétellel kiválasztott megkérdezett személyes, otthonukban történt megkérdezésével. A terepmunkát a Közös Ország Mozgalom megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte. A közleményben megjelenő adatokat a 2011-es népszámlálás és a 2014-es országgyűlési választás listás eredményére vonatkozó, választókerületi szintű adatokkal súlyoztuk, hogy a minta torzításmentesen reprezentálja a választókerület felnőtt népességét nem, életkor, iskolázottság és 2014-es szavazat szempontjából. Az adatok és az elemzéshez használt programkódok a választásokig az ellenzéki pártok, utána pedig bárki számára nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek. Bezár

A kérdőíven szereplő jelöltek a körzetben:

Galambos Dénes (Fidesz-KDNP)

Kaszó Róbert (Momentum)

Mezei Zsolt (DK)

Mihalik Zoltán (Együtt), ő végül nem indul

Pintér Tamás (Jobbik)

Rákosi Judit (LMP), helyette végül a párt Illéssy Istvánt indítja

2014-ben Galambos Dénes nem jelentős előnnyel, de viszonylag könnyedén nyert 36 százalékkal. A baloldali összefogás színeiben induló Magyar András 29-et, a jobbikos Pintér Tamás 25-öt, az LMP-s Illéssy 4 százalékot szerzett.

A Közös Ország kutatása szerint most így nézne ki a történet az alapján, hogy a választók mit mondtak másodlagos pártpreferenciaként:

És így a közvetett becsléssel, amelyik a rejtőzködő szavazók látens preferenciái alapján próbálja modellezni a várható szavazatarányokat:

A kutatásról azt írták, hogy megerősítette azt a gyanút, hogy a Fidesz-KDNP támogatói másoknál nagyobb arányban válaszolnak őszintén a közvélemény-kutatók kérdéseire. Elvileg véletlenszerűen kiválasztott interjúalanyok közül a 2014-es valós eredmények alapján várhatónál sokkal többen válaszoltak az akkori pártlistás szavazatukra vonatkozó kérdésünkre a Fidesz-KDNP megnevezésével.

Ebben a kerületben a jelenlegi mozgósítási szint bármilyen változása az ellenzéket segítené: az is, ha inkább csak a részvételükben már most biztos szavazók mennének el szavazni, de az is, ha mindenki elmenne szavazni, beleértve azokat is, akik most még azt se tudják megmondani, hogy melyik listára szavaznának, írják.

A korábban ismertetett felméréseket itt találja: