A Fidesz csavart még egyet a menekültsztorin, nem mintha az eddigiek nem lettek volna elég abszurdok. Így most már ott tartunk, hogy akár 10 000 menekült is jöhet az országba, ha április 8-án tudjukmi lesz. Nyilván ha valamelyik baráti közvéleménykutató a hónap második felében a valódi, a Fidesznek szánt belső adataiban azt mutatja ki, hogy a helyzetük még rosszabb, akkor lesz ez még 100 000 is – de hol a határ?

