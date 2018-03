Az MTI a Nemzeti Választási Iroda elnökét, Pálffy Ilonát idézve arról ír: jelenleg átlagosan 20-23 induló várható egy választókerületben, a legtöbben Hajdúszoboszlón lehetnek, ott 53-an szerepelnek a nyilvántartásban. A választási bizottságoknak egyébként péntek éjfélig kell dönteniük arról, hogy melyik választókerületben hány jelöltet vesznek nyilvántartásba.

Pálffy azt mondta, „el nem tudjuk képzelni, mekkora szavazólap lesz ott”, mert 31-32 név volt a legtöbb az előző választáson, és az a felsorolás is méteres volt. Hasonló méretű szavazólap lehet a pártlistás is: most 33 párt indult, míg 2014-ben 18 volt.