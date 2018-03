Vona: Politikai tébolyda, ami a migrációval kapcsolatban folyik

Vona Gábor ma Londonban járt, hogy a londoni magyaroknak, magyarokkal tartson fórumot. Egy olvasónk még a fórum előtt jelezte, hogy Vonáékat antifasiszta tüntetők, demonstrálók várják. Erről képeket is küldött. Azt írta, a Jobbik elnökének fórumát a tiltakozás miatt végül új helyszínre kellett áttenni: eredetileg a Kings College-ban lett volna, hetek óta meghirdették, de a mai napon áttették a Millenium Gloucester Hotelbe. Az antifasiszták pár napja kiverték a balhét Vona miatt, az egyetem végül elengedte ezt a dolgot.

Fotó: Olvasónk, Urszuly Petra

A Millenium Gloucester Hotelben kb 150 ember hallgatta a Jobbik elnökét, és néhányan kérdeztek is.

Vona azzal kezdte, hogy hét területen kell fordulat Magyarországon, majd felsorolta némi magyarázattal ezeket. Itt említette például a bevándorlás kérdését, aminél elmondta, hogy valódi biztonságra van szükség, azt teremtené meg a Jobbik, mert Orbáné látszat biztonság. Orbán nem is akarja megszüntetni a migrációt, inkább fenntartaná, mert addig is csak erről lehet beszélni, és a fontos dolgokról, egészségügyről, oktatásról nem kell beszélni, mondta. Szerinte, miközben ezekről a fontos dolgokról egy szó nem esik, aközben ha Bulgáriában egy szír átmászik a kerítésen, azt a köztévé egy egész stábbal élőben közvetíti. Orbánék azt akarják, hogy az emberek féljenek.

Egy politikai tébolyda, ami a migrációval kapcsolatban folyik

- mondta Vona, és felidézte a mai Orbán-szöveget, miszerint, ha jönnek a migránsok, útépítés sem lesz többé. A közönség nevetett.

Én meg akkor, amikor a korábban masszívan cigányozó, jaffázó Jobbik elnöke Bibótól idézte leghíresebb mondatát, ami rákszerűen ette bele magát a magyar társadalom demokrata szövetébe:

demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni.

A demokráciát egyébként is kiemelte Vona, azt mondta, csak most jött rá, milyen fontos érték, most, amikor Orbánék lépésről-lépésre tüntetik azt el. És most nehéz demokratának lenni Magyarországon, mondta Vona.

Kiemelte a korrupciót is, feltéve a kérdést, hogy hány olyan európai ország van még, ahol miután eléri a miniszterelnököt családilag a szervezett bűnözés, azután minden ugyanúgy megy tovább, mintha mi sem történt volna. De hát képzeljük el, mondta, ahogy a volt fideszes Polt Péternek kellene Orbán vejével szemben fellépnie. Hát nem fog. Az Európai Ügyészséghez pedig szerinte azért nem csatlakozik a kormány, mert a fél Fidesz börtönbe kerülne, és ezt tudják ők is.

Vona beszélt még a stadionokról, Mészáros Lőrincről is és Hódmezővásárhelyről is. Annak eredménye kapcsán azt mondta, az a 16%-os győzelem azon a helyen azt jelenti, hogy bárhol megverhető a Fidesz.

Ezzel kapcsolatban kapott is kérdést. Egy fiatal kint élő magyar fiú azt kérdezte, a Jobbik meddig hajlandó elmenni a kormány leváltása érdekében a többi párttal való együttműködésben. Mert szerinte egy színes, sok pártból álló kormány nagyon erős lehetne, és szükség is van erre az országnak a Fidesz után.

Vona erre azt mondta, nem biztos, hogy mindenben egyet fognak érteni. Mert átérzi az igényt a teljes ellenzéki összefogásra, de ők amellett, hogy az LMP-re, Momentumra továbbra is nyitottak, de az MSZP-t és a DK-t nem szeretnék partnernek, szeretnék ha ezek a pártok a Fidesszel együtt eltűnnének. Gyurcsány nem létezik Orbán nélkül, és fordítva, mondta Vona. Szerinte a választás az egyéni választókerületekben fog eldőlni, a válazstók tudni fogják, ki az esélyes jelölt, de a legeslegfontosabb, a magas részvétel. Mert a Fidesz évek óta csak a másfél-kétmilliós táborának kommunikál, és látszik, hogy nem tudnak másokat megszólítani. Így, ha magas a részvétel, mindenképp bukik a Fidesz.

Fotó: YouTube

Szerinte a szavazóknál az 1+1 nem mindig kettő, van, hogy inkább 0,5. Volt felmérés, ami szerint egy csomó jobbikos még a Fideszre is inkább átszavazna, ha nem indulna a jobbikos, mint az MSZP-re. Szerinte a mozgósításon múlik a kormányváltás.

Itt az élő közvetítés sajnos megszakadt. Helyszínen tartózkodó olvasónk azt írta, hogy az eseményre 40 perces késéssel érkező még látott tüntetőket, de a program végén már nem demonstrált senki, „mondjuk zuhogott is már nagyon az eső”, tette hozzá.