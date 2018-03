Maguk ugyanezt csinálják, mint Soros, csak Mészárossal és az Eliosszal

Logikusnak tűnt azzal kezdeni egy tudósítást a fideszes Pócs János jászboldogházai kampányprogramjáról, hogy szomorú képet festek arról, ami ma Magyarországon van, mert az egyetlen aktív és cselekvésre bírható része a választóknak könnyen manipulálható. És az is szomorú, hogy ezek után egy politikus kiáll a nála kevésbé tájékozott választók elé, és anélkül, hogy megpróbálná árnyalni a világról a köztévében és plakátokon közvetített képet, gyakorlatilag összevissza beszél.

Erre fel mi történt a soros disznóról elhíresült Pócs "interaktív fórumának" elkeresztelt rendezvényén? A valóság rácáfolt mindarra, amit gondoltam: a fideszes politikus ugyanis szembetalálkozott a rögvalósággal: érdemi kérdéseket kapott, és volt, ami felkészületlenül is érte.

A valóság persze, mint tudjuk, ezerféle színben pompázhat, és Pócs János másfél órás előadásának végén voltak is, akik nem féltek kritizálni Pócs illetve a kormány egyes tetteit. A Jászságban ugyanis úgy vannak vele az emberek, hogy ha ihatatlan a csapvíz, nem fogják elhinni, hogy minden a legnagyobb rendben, és csak azért is furdalja őket a kíváncsiság, hogy miért nincs buszjárat a kórházhoz. Aztán az est csúcspontján felállt egy tizenéves a hátsó sorokban, és Pócs megtapasztalhatta, hogy bármilyen felhatalmazása lehet arra, hogy a sajtót levegőnek nézze, a kérdések akkor is ott vannak, és mindig lesz, aki felteszi őket.

Ki is vagy, aki itt kérdezősködsz?

Pócs Jánosnak többek között arra is választ kellett adnia, hogy miért gazdagodik Mészáros Lőrinc, majd az Elios-ügyre is rákérdezett egy fiatalember. Pócsnak ezekre láthatóan nem voltak előre bemagolt válaszai, ezért arra törekedett, hogy a kérdező fiatallal fölényeskedjen. Kisbarátomnak szólította, pedig a kérdés nem volt vad:

Kérdező fiatal: Azt mondta, hogy Sorosnak nagy hatalma van, és be tud avatkozni egy ország belső ügyeibe. Önök viszont nem ez ellen a rendszer ellen tesznek, hanem önök ugyanezt építik ki Mészárossal, az Eliossal. Megvásárolják az összes megyei lapot és ugyanezt csinálják. Mi azt kérnék, hogy általában a gazdasági hatalom ne járjon nagyobb politikai hatalommal, és akkor nem lesz álszent a maguk kampánya.

Pócs: Honnan érkezett?

Kérdező fiatal: Jászboldogházáról.

Pócs: És ki írta össze a kérdéseket?

Kérdező fiatal: Én, most.

Ekkor már több mint két órája állta a sarat Pócs János, Jászboldogházán a helyi iskola étkezőjében, ahova közel százan zsúfolódtak be szombaton délután. A Fidesz jászsági képviselője hazai pályán van, a szomszédos Jászberény polgármestere, Szabó Tamás pedig Pócs kampányfőnöke.

Ennek megfelelően Pócs Jánost úgy is konferálták fel, mint akit nem csak a médiából ismerünk, hanem hús-vér valójában is, hiszen gyakran megfordul errefelé. Nagyon kíváncsi voltam arra is, hogy a hódmezővásárhelyi választási eredmény milyen irányba alakítja a kormánypárt kampányát. Az első sokk után úgy tűnt, visszavesznek a sorosozásból, és inkább az eredményekre helyezik a hangsúlyt, és jön majd a pozitív kampány.

Nos, úgy tűnik, hogy a Fidesz kampányközpontja úgy gondolta, hogy legyen ez is, meg az is, de ezt nem volt még idő összefésülni, ezért többször szinte követhetetlen volt Pócs előadása. A másfél órás beszéd alapvetően két részre bomlott. Először arról volt szó, amit a Fidesz az elmúlt években elért, a második fele pedig Sorossal foglalkozott.

Hazugsággal kezdett

„Egymás szemébe nézzünk, és megbeszéljük egymás dolgainkat" – kezdte Pócs János, miután köszöntötte a helyieket, és váratlan módon az Indexet is, amiről kis előadást tartott a jászboldogházai közönségnek. Én nem szeretem, ha egy cikk egy újságíróról vagy egy újságról szó, de nézzék meg: Pócs azzal kezdte, hogy nemcsak rosszmájúskodott az Indexszel, de teljesen légből kapott dolgokat is állított róla. Például, hogy az Index provokátorokat visz a helyszínekre – mások, akik korábban ilyet állítottak, pert vesztettek –, akik majd feltesznek kérdéseket (de miért kéne ehhez vinni bárkit, amikor az újságírónak ez a dolga?). Aztán elmondott egy történetet, amiben egy szerinte indexes újságíró állítólag hazudott Pócsról, majd azt mondta: az olvasóknak nem a valóság kell, hanem adrenalinbomba.

Ezek olyan apró húzások, amik semmi másra nem alkalmasak, csak hogy a helyszínen valakire rá lehessen mutatni, esetleg helyben a gyűlöletet fel lehessen vele piszkálni. Meg arra, hogy ezek után kétségbe lehessen vonni a hitelességet – kölcsönösen. Az újságíróért az előad hazugságával megvezetett hallgatóságnak, az előadóért meg az újságírónak, hiszen ha valaki már az előadás elején nem mond igazat, az miért folytatná igazsággal.

De térjünk rá a kampányeseményre, amelyen Pócs arról számolt be, amúgy végig papírról olvasva a szövegét, hogy rendszeresen találkozik azzal a véleménnyel, hogy nem érződik a kampányhangulat. Azt mondta, a körzetben 31 jelölt lesz, de majd "eldönti Gyurcsány, hogy ki marad talpon, és ki nem". Egy viccel érzékeltette, hogy nem tart a sok jelölttől: „Azt mondja az egyik indulónak a felesége: neked van valakid. - Miért? - Mert 3-an szavaztak rád. Én te, meg még valaki.

Ehhez képest ő, tette hozzá, 3 óra alatt 3 ezer támogatást kapott.

Bemutatta a Számadás nevű kiadványt, ami az elmúlt 8 évet foglalja össze. „Igyekeztem a nagy politikát elkerülni, mert itt élek, és a közös programok az elmúlt 8 év legszebb emlékei, és ezt a kiadványt is ennek szellemében állították össze".

Úgy véli, hogy most nem érezni a kormányváltó hangulatot, mint ahogy 2010-ben lehetett, amikor "mindenkinek pezsgett a vére, hogy új korszak kezdődjön el, és ennek az is része, hogy jobban teljesítünk". Szerinte ebből a szempontból a Jászság még jobb helyzetben is van, mint Magyarország többi része, ahol átlagosan szerinte 65 százalék mondta, hogy jobban mennek a dolgaink, ami a Jászságban 75 százalék.

Fotó: Huszti István / Index

„Védjük meg közös dolgainkat, értékeinket". Ha nem így gondolná, visszamenne a vállalkozásába, ahonnan elindult, "de látom a dinamikát, és meggyőződésem hogy tovább kell menni ezen az úton".

Pócs szerint az ellenzék vérszomjasabb, mint bármikor.

„És ha a médiát figyeljük, annyi milliárdot, amennyit Simicska és Soros betett a kampányba, még nem fordult elő a választások során.”

Az ellenzéki pártokat se kímélte. „Ha őket hallgatják, emlékezzenek rá, hogy a pártok programokkal álltak elő, volt program, de most az ellenzéknek van-e programja? Nincs programja, se országos, se helyi szinten. Csak egy programjuk van, a gyűlöletkeltés. Az esélytelenek gyűlöletkeltése a muníciójuk”.

Ma szilárd lábakon áll az ország, erős a gazdaság. A külföldiek nálunk fektetnek be, és "mennyire fáj ez a külföldieknek, hogy nem ott adóznak. A bankok egy jelentős részét elzavartuk, illetve megvásárolta a magyar kormány. Nem lehet minket zsarolni".

Az eredmények megkérdőjelezhetetlenek,

jelentette ki Pócs, aki arra kérte a jelen lévőket, hogy mindenki értékeljen. „Látom a magyar miniszterelnök törekvését, a munkát, amit beletett, és szeretném, ha Orbán Viktor továbbvinné a munkáját".

Ugyanakkor arról is beszélt, hogy „amit elértünk, el is veszíthetjük". Kérte a résztvevőket, hogy emlékeztessék a barátaikat, hogy 2010-ben, 2014-ben a Fidesz ígért valamit, és mit csinált.

Nem visszafele mutogattunk, nem áfát emeltünk, nem vettünk fel hitelt.

Ezer milliárdokat fordítottak kórházfejlesztésre, rámutatott, hogy a jászberényi elfekvő lett volna, ha maradnak a szocialisták, ehhez képest "megvédtük, lett egymilliárdos fejlesztés, és konszolidáció volt", ma meg van kórház.

És van munkahely is: „Gombamód szaporodtak a Jászságban a munkahelyek. A német kormány dermedt szemmel nézte, hogy egy német cég nem ott, hanem a Jászságban fektet be.”

Az igazán erős mondata viszont az volt, hogy „az előző kormány adókat és áfát emelt, mi áfa- és adócsökkentéssel ezermilliárdokat hagytunk a családok zsebében”. Miközben a tény az, hogy a Fidesz kormánya emelte rekordszintre, 27 százalékra az áfát.

Bérek: sok vagy kevés?

Pócs itt azt mondta, „én azt szoktam mondani, nagyon kevés. Mindenki szeretne jobban keresni, de a politika csak egy bizonyos szintig mehet el: munkahelyet teremtett és a minimálbért folyamatosan emelte. Elment a falig. Innentől kezdve a piacgazdaság fogja megoldani”.

Mi lesz az önkormányzatokkal? Pócs szerint aki ma azt hirdeti, hogy a polgármesteri hivatalok a kistelepülésen megszűnnek, "annak üzenem, hogy hazudik, mert csak gyűlöletkeltés a programja”. Szerinte az ellenzék riogat, és amit mond, annak pont az ellenkezője igaz.

„A hitelességet tegyék a serpenyőbe. Hogy milyen volt a megítélése egy intézkedésnek. Ezermilliárdok maradtak a családoknál a munkahelyteremtésnél, most úgy néz Orbán Viktorra Brüsszel, mint a véres rongyra. Ami Brüsszelnek jó, rossz a magyar embereknek." Aztán azt kérdezte, hogy miért riogatnak minket korrupcióval? Ha azt hallják, hogy hol a pénz, mondják azt, hogy ott van a te zsebedben, a munkahelyteremtésben, a közbiztonságban, a béremelésben.

A korrupciós vádakra előhúzta Hagyó Miklós, Simon Gábor, és a 4-es metró ügyét: „Emlékezzünk, ezt a pénzt mind ők lopták el. Ők korrupcióról beszélnek, mi építkezésről,

és ahol építkezés van, ott nincs lopás".

Aztán felsorolta a környékbeli útfejlesztéseket. „Mindig azt mondom a miniszterelnök úrnak, tudod, hogy a jászoknak több jár. Az identitás egyedülálló, azok soha nem lehettek senki kistestvérei vagy mostohatestvérei".

Azt is mondta, hogy már sose lesz az iskola újra önkormányzati tulajdon, és ne is higgyék el, mert "egyetlen kormány sem fog felvállalni megint 2000 milliárd adósságot. Nem lesz önkormányzati fenntartású iskola".

A migráns témára az iskolás témából jutottunk el, az egyházi iskolákon át. "Sikerült elérni, hogy legyen egyházi fenntartású iskola, és legyen hitoktatás. A világban vallásháború zajlik. A kormány Magyarország keresztény hagyományait meg fogja őrizni". Aztán elmondott egy szomorú anekdotát, amikor találkozott az érsekkel aki "búskomoran lehajtotta a fejét. Megbántottam valamivel? - kérdezte. Mire az atya: mindig azért jössz, hogy melyik templomot kell felújítani, milyen támogatást kapjunk. De teszünk-e valamit azért, hogy 20-30 év múlva is fennmaradjanak a templomok? "Ez elgondolkodtató volt számomra, ezért tartom fontosnak az egyházi iskolát és a hitoktatást".

Mi megtettünk, amit megtehettünk, amikor minden oldalról veszély fenyegeti az országot. De lesz-e aki meg tudja védeni? - kérdezte. Szerinte már nem sok kell hozzá, hogy

egyedül Budapest lesz az, amit kereszténynek lehet nevezni a környező fővárosok közül.

Kiderült, hogy felmerülhet, hogy nem nyernek. Hogy akkor mi lenne? Egy közeli önkormányzatnál, Jászkiséren történekről beszélt: 2014-ben a választók "leváltották a fideszes önkormányzatot, jobbikos többségű lett a település, de 2016-ban aztán feloszlatta magát a testület, mert alkalmatlanok voltak így hiányzik onnan az a két év, mert egymással harcoltak, aztán egymást kezdték kinyírni".

"Bár az új seprű jól söpör, higgyék el, pont ugyanaz történne, mint Jászkiséren. Nem az országgal, hanem egymással foglalkoznának". Az ellenzéket Gyurcsány tartja kézben, ő diktál, és ha a Fidesz veszít, Pócs szerint káosz lesz, meg időközi választás lesz. Utána megkapta még az Allahra eskvő Vona és az országbuktató Soros is, majd azt mondta Pócs:

április 8. egy olyan döntésről szól, amit soha többé nem lehet visszacsinálni.

A kérdéseknél volt, aki egy csónakázó tóval kapcsolatos pályázatról kérdezte a fideszes politikust, aki ekkor még átadta a válaszadást a polgármesternek, de aztán láthatóan egyre nehezebben bírta a dicséretek között olykor felbukkanó kritikákat.

Mert hogy a ravatalozó rossz állapotban van. És mi lesz a radiátor gyárral, néhány út fejlesztésével, a buszjárattal, ami nem megy el a kórházba, a vasútállomás magasabb rámpájával? Lesz-e bölcsőde, hogy az anyukák is el tudjanak menni dolgozni. Aztán egy éltesebb hölgy tartott kis előadást a világ dolgairól, és elemzésében rámutatott, hogy bizony, a „magyar lakosság egyharmada kicsit sötét, a másik harmada korrupt és megalkuvó, és aki marad, az a harmada tiszta, aki a másik kétharmad miatt nem tud labdába rúgni.”

Aztán amikor az ukrán munkaerőkről kezdett beszélni, akik Magyarországra jönnek dolgozni, Pócs kezdte elveszíteni a türelmét. Azt mondta, hogy az ukránok még nemzetbiztonsági vizsgálaton is keresztülestek, szerződéssel, fix időpontra vannak itt, dolgozni jöttek. Szerinte ez nem pénz kérdése, hiszen szívesebben odaadnák magyaroknak. De hát nem jönnek.

Aztán érkezett a korábban már említett fiatal, aki megkérdezte, hogy ha ígérik, de nem újítják fel az Imrédy utat, akkor Pócs vállalja-e, hogy zokniban és gyalog megy haza? És kérdezte Sorosról, Mészárosról, Eliosról, és hogy Pócs hajlandó lenne-e vitázni az ellenfeleivel?

És a válasz: „Kedves fiatal barátom. Ne csak a Jászságban, hanem az országban, a világban nézzen tisztán. Miért tiltják ki Sorost ennyi országból? Miért jöttek létre Soros-hálózatok? Tudja, hogy gyűjtik a Soros-hálózat tagjai az aláírásokat? Hogy megkérdezik az embereket, hogy ingyen legyen-e az internet. Csak oda kell írni a nevet, email címet. Meg hogy akarják-e hogy fele annyiba kerüljön a gyógyszer? Ki ne akarná? Ezt összegyűjtik a Soros-hálózat tagjai, amivel próbálják befolyásolni a folyamatokat. Ezáltal aljas, undok Soros-hálózatot működtetik.

Fotó: Huszti István / Index

Soros tönkre akarja tenni Magyarországot, azt hirdette, hogy mindenki utazzon szabadon. Menjen ki, utazzon! Egy órát kell sétálnia, hogy egy helyivel találkozzon! Szívesen válaszolok mindenre.

Nem baj, hogy felhozta a Mészáros- és Elios-ügyet. Az a kommunista attitűd, hogy Magyarországon nem azt nézik, mit csinál, hanem hogy ki csinálja.

Folyamatosan azt tapasztalom, ha valaki vesz egy traktort, vesz egy céget, az bűnös”.

Pócs szerint Mészáros a környéken megvett egy céget és felemelte 40 százalékkal a fizetést. „Ha egy német vette volna meg, Németországban vesz fel hitelt, kiviszi a profitot. Az a kutyát se érdekelné. De ha úgy hívják, hogy Mészáros, akkor bűnös. Visontán búzafelhalmozó üzemet épít, bűnös. Ha Magyarországon egy ember befektet, itt vesz fel hitelt, adót fizet, az bűnös? Akár Mészárosnak, Szatmárinak hívják. Aki munkahelyteremtő cégekbe belerúg, az a saját jövőjébe rúg bele. Az ilyen kommunista attitűd Magyarország jövőjét teszi tönkre. Az irigység.

Az érdekel, hogy itt dolgozik az Elios. Jászberény is érintett. De ha felkészült, kedves fiatal barátom, akkor mekkora megtakarítást értek el? Tessék: akkor nézzük az érem másik oldalát! Kedves barátom, lehet azt mondani, hogy az Elios véres rongy, de 400 milliós fejlesztés, 80 milliós a megtakarítás. Csak azért mert Elios, kergessük el?”

És nem, nem fog vitatkozni. „Mert az elmúlt 8 évben folyamatosan vitatkoztunk.” A DK-s Gedei (József) őt nem tudja meggyőzni, hogy a terrorizmus az újkori demokrácia velejárója. „Ezért nem fogok vele vitatkozni, mert van egy szint. A viták ideje lejárt.”