Nem lesz olyan konferencia, amire hivatkozva törölték az Alföldi-estet

Hétfőn írtuk meg, hogy furcsa körülmények között, négy nappal a program meghirdetése után lemondták a helyi szervezők Alföldi Róbert színész-rendező zalaegerszegi estjét. A március 22-re tervezett beszélgetős műsor törlését először technikai okokkal indokolták, bár Alföldinek már a lemondást közlő emailben azt írták, hogy aznap (egy héttel március 15. után) az 1848-as szabadságharc 170. évfordulóját fogják ünnepelni a városban. Később ez lett a hivatalos, nyilvánosan közzétett magyarázat is.

A hét elején lapunk kérdésére még azt mondták a zalaegerszegi művelődési házban, hogy

fixálásra vár a március 15-höz kapcsolódó történelmi konferencia is, melyet igyekszünk az előadók számára is megfelelő időpontban, március 15-höz legkorábban megtartani. Egyelőre két időpontot tudtunk lefoglalni: március 20. és március 22.,

és mivel azt akarták, hogy „a jubileumi konferencia biztosan megvalósuljon”, mindkét lehetséges napra szabaddá tették a termet.

Nos, a konferencia meg is valósul. Az egyetlen bökkenő, hogy nem akkor és nem ott. Lapunk úgy tudja – a városi kulturális közalapítvány pénteki ülésén elhangzottak nyomán –, hogy konferencia két hónappal később, május 16-án lesz, és nem abban a Hangverseny és Kiállítóteremben, ahová Alföldit hívták, hanem a városi önkormányzat dísztermében. És, de ez már igazán mellékes: a konferenciát nem is a város, hanem a megyei levéltár szervezi.

Lesz, nem lesz? Hol lesz?

Cikkünk megjelenése nyomán a városi művelődési központ igazgatója emailben közölte, hogy „a március 15-i ünnepségekhez kapcsolódóan az előzetes jelzésemnek megfelelően március 20-án meg fogjuk tartana az előadást a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben”, illetve megjegyezte azt is, hogy elég lett volna átnéznem „az intézmény Facebook oldalát vagy honlapját és már is rájött volna, hogy amit leírt a cikkében az semmilyen összefüggésben nincs azzal, amiről az eredeti helyzet szól.” Valójában viszont az intézmény Facebook-oldalán és honlapján továbbra sem találni semmilyen információt március 20-i konferenciáról.



Egyetlen március 15-höz kapcsolódó eseményt találtunk aznapra, Hermann Róbert hadtörténész Görgei Artúrról fog előadást tartani hattól, valóban abban a helyiségben, ahol két nappal később az Alföldi-fórum lett volna. Az igazgatótól arra továbbra sem kaptunk választ, hogy a konferencia, aminek az előadóival egyeztettek, mikor és hol lesz.

Mindez megerősíti azt az eredeti értesülésünket – amit az érintettek azóta sem cáfoltak –, hogy miután a fideszes Balaicz Zoltán polgármester engedélyezte a rendezvényt, Vigh László, szintén fideszes parlamenti képviselő leszólt neki, hogy erről szó sem lehet.

A rendezvényt egyébként február 23-án, pénteken hirdették meg, és 27-én, kedden közölték, hogy elmarad. Ez azért fontos, mert a két időpont közötti hétvége volt az, amikor Márki-Zay Péter megnyerte a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást. Zalaegerszegi forrásaink ennek nyomán döntött úgy a Vigh – vagy kapta ő is felsőbb helyre az ukázt –, hogy a rendezvényt nem szabad megtartani. Annak ellenére sem, hogy a szervezőket már eredetileg is arra kérték, hogy politikáról ne legyen szó (amivel egyébként Alföldi is egyetértett, mondván, ez egy szórakoztató műsor).

Nincsenek válaszaik

Cikkünkhöz még a hét elején kerestük Balaicz Zoltán is, Vigh Lászlót is. Balaicz a kérdéseinket a művelődési ház vezetőjének továbbította (tőle kaptuk indoklásként előbb a technikai okokat, később a forradalmat), Vightől pedig sem telefonon, sem üzenetben nem kaptunk választ. Alföldi viszont akkor sem volt naiv, amikor még nem lehetett tudni, hogy egy olyan hazugságot írtak neki, aminek egyetlen betűje sem igaz:

Nyilván Hódmezővásárhelyről van szó, nem pedig erről a megemlékezésről

– mondta tömören arról, mi állhatott a zalaegerszegi döntés hátterében.