Elítélték Svédországban azt a nőt, aki a közmédia szerint a "romló közbiztonság" miatt jött haza

Hétrendbeli rágalmazásért, közbizalom elleni bűncselekményért és zaklatásért ítélték el Svédországban azt a nőt, C-t, aki a magyar közmédiában azt állította: azért jött vissza Svédországból, mert ott nagyon rossz a közbiztonság.

Megszereztük azoknak a bűncselekményeknek a hivatalos, hatósági dokumentációit is, amelyek részletesen leírják, miért ítélték el a nőt. A birtokunkba került hatósági iratok szerint egyébként a nő az édesanyjával lakott, és több mint hétszázezer forintnyi koronát kellett fizetnie a sértetteknek, akik valamennyien svéd állampolgárok.

C. 2015 elejétől, több, svéd állampolgár sérelmére követte el azokat a bűncselekményeket, amelyekért elítélték.

Csak néhány példa:

egy svéd szomszédnőjével összeveszett, aztán elkezdett sms-eket írogatni másoknak, amelyben kurvának és pszichopatának állította be a szomszédját;

veszekedés közben kávét öntött a szomszédjára, a sértett ezt levideózta, de szemtanúk is vallottak az ügyben;

egyszer pszichológusnak,

máskor állatvédőnek adta ki magát;

egyszer pedig azt hazudta, hogy hivatalos személy.

Az ítélet szerint a nőnek több svéd állampolgár felé kellett kártérítést fizetnie a bizonyítottan elkövetett bűncselekmények miatt.

A rendőrségi iratok szerint C. orvostanhallgató volt Budapesten, édesanyja pedig 2014 december 30-án költözött Båstadba, a bűncselekmény elkövetésének idején C. vele élt.

Båstad egy pár ezer fős település, ahol sem metró, sem villamos nincsen. Svédország déli részén található, közel Dániához. A gazdag svéd polgárok kedvelt települése, a tehetősek itt vásárolnak nyaralókat. Rengeteg teniszpálya van a településen.

A magyar közszolgálati televízió úgy mutatta be a nőt, mint aki Stockholmban dolgozott. A róla megszerzett hatósági iratokban nyoma sincs annak, hogy valaha is élt volna a svéd fővárosban, kizárólag az, hogy az említett Båstadban élt. C-t azért mutatta be a közmédia, mert az általa elmondottakkal akarták igazolni, hogy a bevándorlással kapcsolatos információknak a felét nem mondják ki a nyugati sajtóban.

A róla szóló hatósági iratok, valamint az alapján, hogy svéd embereket rágalmazott meg alaptalanul, C. azon állítása is erősen kétségbevonható, hogy egyszer metróval ment be a munkahelyére és egy bevándorló férfi megtámadta.

Az M1-en pénteken sugárzott interjúban C., akinek az anyja állítása szerint magyar, és Magyarországot is a hazájának tekinti, azt mondta: Magyarországon nem olyan a helyzet, mint Svédországban, Németországban vagy Ausztriában, Bécsben.