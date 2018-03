Facebook-videóban jelentette be Juhász Péter, hogy SMS-ben értesítette a választókörzete több indulóját is, hogy valamilyen konstrukcióban, de egyezzenek meg arról, ki mögé álljon be az ellenzék Budapest 1-es választókerületében.

Nemrég írtuk a Közös Ország Mozgalom kutatásáról, amiben arra voltak kíváncsiak, ki a legesélyesebb ebben a körzetben Hollik Istvánnal szemben. Ebből kiderül, hogy Hollik után mindenkinek körülbelül azonos a támogatottsága, tehát visszalépések nélkül biztos kudarc várja a baloldalt ebben a körzetben. Valószínűleg éppen ezért mondta Juhász a videóban, hogy