Nemrég a Jobbikról adtak ki univerzális közleményt, most Szél Bernadett volt a soros:

"Szél Bernadett egy újabb kiábrándító baloldali politikus, aki az LMP-ből is csak egy újabb kiábrándító baloldali pártot csinált. Üres ígéretekkel kampányolnak, miközben az elmúlt években ők is sorra leszavazták a kormány családokat segítő intézkedéseit. Reménytelen helyzetükben azzal a Gyurcsánnyal és szocialistákkal fognának össze, akik korábban adóemelésekkel és megszorításokkal sújtották a családokat. Az LMP most is valójában csak azzal van elfoglalva, hogy az üresen álló magánlakásokat összeírják a migránsok elhelyezése miatt."