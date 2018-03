Úgyhogy írtak egy levelet Csizmadia Lászlónak, a CÖF-CÖKA kuratóriumi elnökének, amiben először is kijelentették, nagyra értékelik erőfeszítéseiket, amellyel a külföldről támogatott civil szervezetek átláthatóságát szorgalmazták, de most már azért jó lenne, ha ők is megfelelnének ezeknek az elvárásoknak.

Emiatt arra kérték a szervezetet, hogy hozza nyilvánosságra a honlapján, hogy kap-e vagy kapott-e valaha külföldi támogatást, illetve mutassa be, miből finanszírozza az ellenzék lejáratására indított kampányait, a fórumokat és kiadványokat, illetve arra is kíváncsi a párt, hogy "ki támogatja őket a fideszes propaganada terjesztésében".

Azt már tudni lehet, hogy az MVM támogatta a CÖF-öt, méghozzá félmilliárd forinttal, a kormány szerint azonban ez nem közpénz, hanem saját vállalkozói pénzforrás. A Liberálisok ennek kapcsán kíváncsiak arra is, hogy van-e még más forrása a szervezetnek, valamint, hogy végeznek-e bármilyen, valóban közhasznú tevékenységet.

A Liberálisok szerint április 8-a után véget kell vetni a pártpropagandát folytató szervezetek állami támogatásának. Elfogadhatatlan, hogy magukat civilnek hazudó szervezetek adóforintok százmillióit költik a közvélemény félrevezetésére.

- zárták le a közleményt végül.