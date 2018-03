Kocsis Máté bízhat a megosztott ellenzékben

A VIII-IX. kerületben a fideszes jelölt, Kocsis Máté akkor is jó eséllyel győzne, ha teljes lenne az ellenzéki koordináció. A DK-s jelölt kicsit több szavazatot kapna, mint a jobbikos és az LMP-s, de az Együtt sincs lemaradva nagyon. A Közös Ország Mozgalom újabb kutatása az Indexen.

Budapest 6-os választókerülete két, politikailag is jól elkülöníthető részből áll. Józsefvárosból, ahol a jelenlegi polgármester, a fideszes Kocsis Máté nyilvánvalóan helyzeti előnyben van, és a népszerűségét most a parlamenti választáson próbálhatja voksokra váltani. Illetve Ferencváros egy részéből, a József Attila lakótelepből, amely nehezebb pálya a Fidesznek, itt a baloldal 2014-ben sorra nyerte a szavazóköröket.

A Közös Ország Mozgalom ezt a választókerületet is megmérte, és a felmérés szerint az ellenzéknek itt is, mint sok más helyen, a megosztottság lehet a veszte. Az ellenzéki oldalon ugyanis nincs egyértelműen esélyes jelölt: a DK-s Ara-Kovács Attila megnyerné ugyan az ellenzéki háziversenyt, de a jobbikos Dúró Dóra és az LMP-s Jakabfy Tamás szoros ott van a nyomában.

Sőt, Baranyi Krisztina, az Együtt aktív jelöltje is kapna 9 százalékot, Cseh Katalin, a Momentum elnökségi tagja pedig 5 százalékot hasítana ki az ellenzéki tortából. Kocsis Máté viszont messze előttük jár, 44 százalékot szerezne, amivel simán megnyerné a választást.

A Medián által február 6-28. között, tehát jórészt a hódmezővásárhelyi időközi választás előtt készített felmérés szerint a következő a sorrend:

Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) 44 %

Ara-Kovács Attila (DK) 17 %

Dúró Dóra (Jobbik) 12 %

Jakabfy Tamás (LMP) 12 %

Baranyi Krisztina (Együtt) 9 %

Cseh Katalin (Momentum) 5 %

Az MSZP-nek a DK-val kötött országos megállapodása miatt itt nincs jelöltje, pedig 2014-ben a szocialista Pál Tibor elég nagy harcot vívott a győzelemért, és csak kis különbséggel kapott ki. Legutóbb a fideszes Vas Imre 38,2 százalékkal nyert, Pál Tibor 36,9 százalékot kapott, Dúró Dóra 13,3, az LMP-s Jakaby pedig 8,3 százalékot szerzett.

A mostani felmérés szerint Kocsis valamivel erősebb fideszes jelölt, az ellenzék pedig akkor is nehezen tudná megszorítani, ha visszalépnének egymás javára. Ha csak egy ellenzéki maradna Kocsissal szemben, akkor is maximum 40 százalék körüli eredményt érnének el a baloldaliak, Dúró Dóra pedig csak 34-et. (A táblázaton a direkt szavazatarányok látszanak, de a Közös Ország Mozgalom indirekt becslései is hasonló arányokat mutatnak.)

Fotó: Közös Ország Mozgalom

A Közös Ország Mozgalom készített egy úgynevezett indirekt becslést is (amely a direkt válaszok mellett figyelembe veszi a szavazási hajlandóságot is, tehát a bizonytalankodó válaszokat). Eszerint ha csak egy ellenzéki maradna talpon a legnagyobb esélye megszorítani Kocsist az LMP-s Jakabfy Tamásnak van, 54-46 százalékra kapna ki. Míg a Kocsissal vívott párharcban, Ara-Kovács 42, Baranyi 41, Dúró 40, Cseh pedig mindössze 37 százalékot kapna.

Az eredményekből úgy tűnik, hogy ezt a választókerületet a baloldalnak még összefogással is nagyon nehéz lenne megnyernie, megosztottan pedig egyenesen lehetetlen. Mindezt úgy, hogy a kormányváltást akarók és a kormány maradását kívánók aránya 49-36 százalék ebben a választókerületben.

Itt találja a részletes kutatást Az adatfelvétel február 6. és február 28. között zajlott le, 1000 véletlen mintavétellel kiválasztott megkérdezett személyes, otthonukban történt megkérdezésével. A terepmunkát a Közös Ország Mozgalom megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte. Az adatfelvétel február 6. és február 28. között zajlott le, 1000 véletlen mintavétellel kiválasztott megkérdezett személyes, otthonukban történt megkérdezésével. A terepmunkát a Közös Ország Mozgalom megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet végezte. A részletes elemzést ide kattintva olvashatja.

A korábban ismertetett felméréseket itt találja: