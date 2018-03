Itt a Jobbiknak lenne esélye, főleg MSZP-s átszavazással

A jobbikos Rig Lajos 2015-ben már nyert ebben a választókerületben, így nem meglepő, hogy most is ő a legesélyesebb ellenzéki. Az MSZP-s jóval kevesebb szavazatra számíthat, mint legutóbb, és ha az ellenzéki szavazók egy része átszavaz Rigre, meg is verheti a fideszes jelöltet. A Közös Ország Mozgalom újabb kutatása az Indexen.