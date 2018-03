Gyurcsány pártja tökéletesen érti választói nyelvezetét, ezért rendszeresen egy közepesen sikerült Facebook-dühkomment szintjén fogalmazzák meg közleményeiket. most épp a Békemenetről kaptunk egy orbániádát, melyet szöveghűen idemásolok (oké, a szaftosabb részeket kiemelem):

Három hét múlva választás, a Kedves Vezető most nyilván nagyobb tömeget rendelt, ráadásul a meghirdetett "békemenetre" is kellenek a résztvevők. Erdélyben az úgynevezett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve a lényegében csak papíron létező, de itthonról bőkezűen finanszírozott Erdélyi Magyar Néppárt hirdetéseken toboroz résztvevőket, de az adófizetők pénzének nagyvonalú osztogatásával az RMDSZ-t is sikerült rávenni a szervezésben való közreműködésre. Kevés kétségünk van aziránt, hogy a toborzás a Vajdaságban és Kárpátalján is nagy erőkkel folyik. Várhatóan tehát sokezer határon túli magyar és külföldi fogja ünnepelni holnap Budapesten a forradalom 170. évfordulója helyett Orbán Viktort. A Demokratikus Koalíció azonban fölhívja figyelmüket, hogy fáradozásuk hiábavaló: a kirándulás finanszírozójának kezéből a választók április 8-án a kiveszik a kasszakulcsot, és számon kérik rajta az eltékozolt százmilliárdokat.