Nekiláttak a rendőrök a Rákóczi úton az ott maradt kb. százfős csoport oszlatásának. A technika a következő: rendőrsorfallal hermetikusan körbevették az embereket, se ki, se be nem engednek senkit. Ahogy már korábbi tüntetéseken is látni lehetett, ilyenkor egyenként igazoltatják és engedik ki az embereket a gyűrűből. Ez történt a februári diáktüntetés végén is.