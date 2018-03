A magyar oktatás modernizálásáért tüntettek diákok délután az Operaháznál a Független Diákparlament szervezésében. Az ottani esemény végén a tömeg nagy része a Nemzeti Múzeumhoz indult, sokan csatlakoztak hozzájuk a Fővám téren véget ért ellenzéki tüntetés résztvevői közül. A diákok a Nemzeti Múzeumnál akarták felolvasni saját 12 pontjukat a magyar oktatásért. A múzeumkert azonban be van zárva, a tömeg nem tudott bemenni. A rendőrök sorfalat álltak, de néhányan így is bemásztak a kerítésen, és egy EU-s zászlót lengettek. A 12 pontot végül a tüntetőket felvezető kisteherautó platójáról olvasták be.