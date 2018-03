Orbán: Hazaküldjük Gyuri bácsit, menj vissza Amerikába!

Igazi kampánybeszéddel mozgósította a híveit Orbán Viktor miniszterelnök, Fidesz-elnök a Kossuth téren. Március 15-e délutánján ide érkeztek azok a szimpatizánsok, akik végigjárták a Békemenetet az olykor szitáló, olykor ömlő esőben.

Orbán bő félórás beszédének mondanivalója 7 pontban.

1. Orbán tiszteletet kért Lengyelországnak is

A Fidesz már a Békemenet közben bejelentette, hogy soha nem voltak ennyien a Békemeneten (létszámot nem mondtak), maga Orbán pedig külön köszöntette a békemeneteseket és az őt meghallgató "lengyel barátainkat". "Ha Lengyelország erős, Magyarország se veszhet el, ha mi vagyunk erősek, segíthetünk a lengyeleknek. Tiszteletet Lengyelországnak, tiszteletet Magyarországnak!" - kezdte Orbán.

Ezek után viszont a kormányfő keményebb hangnemre váltott. "Egyenesen, megalkuvás és szemérmeskedés nélkül kell beszélnünk" - jegyezte meg Orbán, aki ezután Magyarország jövőjéről apokaliptikus víziót vázolt arra az esetre, ha nem ő győz a választáson. A Fidesz ellenfeleit pedig a lehető legnegatívabb jelzővel illette, démonizálta.

2. Megszűnik az ország, ha nem Orbán nyer

A választások előtt bő három héttel egyáltalán nem meglepő, hogy Orbán a választás tétjéről beszélt, ám a választás tétjének nem a győzelmet, a kormányzás folytatását nevezte, hanem az ország további létezését.

"El akarják venni az országunkat, nem egy tollvonással, mint száz éve Trianonban, most azt akarják, hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak, más földrészről érkező idegeneknek, akik nem beszélik a nyelvünket, nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket és életformánkat" - mondta Orbán, aki csak később tért ki arra, kik is akarják az országot elvenni.

Előtte kijelentette, hogy alig több mint három hét múlva "ismét Magyarország sorsáról döntünk. És ezen a választáson nem négy év lesz a tét".

Magyarország volt is, van is, a kérdés most az, hogy lesz-e? Nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket.

Vagyis a miniszterelnök ezzel a retorikai fordulattal lényegében azt állította, hogy Magyarország megszűnik, ha nem ő győz a választásokon.

3. Orbán két részre osztotta az országot: Mi és ők

Orbán ezek után részletesebben is megjelölte, hogy kikkel is áll, állnak szemben. "Egyik oldalon mi, a nemzeti érzelmű milliók, a másik oldalon a világpolgár elit. Nemzeti és demokratikus erők az egyik, nemzetek feletti és antidemokratikus erők a másik oldalon" - sorolta Orbán.

A beszédében feltűnő volt ez a dichotomikus felosztás, nézzük is meg, hogy Orbán szerint mik jellemzik az egyik ("mi"), illetve a vele szemben álló másik oldalt (ők).

MI

a nemzeti érzelmű milliók

nemzeti és demokratikus erők

a mi jelöltünk

családban gondolkodók

egyenes

becsületes

ŐK

a világpolgár elit

nemzetek feletti és antidemokratikus erők

"Soros-jelölt"

nyitott társadalom hívők

fortélyos

alantas

A kettős felosztásban nincs rendkívüli, a politikai kampányokban jellemző, hogy egy pártvezető azzal akarja a táborát lelkesíteni, biztatni, hogy megkülönbözteti őket a másik politikai erőktől, az ellenfelektől.

Orbán retorikájában azonban ez azért hat újdonságként, mert korábban a centrális erőteret alakítgatta, amelynek lényege éppen az, hogy sok, egymástól különböző kis ellenfél van, amelyek nem moshatók össze. Ez volt eddig Orbán sikerének az egyik kulcsa, hogy az MSZP-sek, LMP-sek, jobbikosok nem voltak besűíthetőek egyetlen "ők" csoportba.

4. Orbán egyetlen Soros-jelöltre készül

Orbán ki is mondta, hogy arra számít: a választáson egyetlen erős ellenzékivel kell megküzdenie a fideszes jelölteknek a 106 egyéni választókerületben.

Arra kell készülnünk, hogy a mi jelöltünkkel végül mindenütt egy "Soros-jelölt" áll majd szemben három hét múlva, az országgyűlési választáson.

Orbán szerint ugyanis nem "a vérszegény ellenzéki pártocskákkal" kell megküzdeni, hanem egy nemzetközi hálózattal, amit Soros György képvisel.

A kormányfő szerint akkor is egy Soros-jelölt lesz, ha nem lesz formális visszalépés, vagy a jelöltek csak "behúzott kézifékkel mennek" vagy "álruhában próbálkoznak" (itt a hódmezővásárhelyi füöggetlen jelöltre utalt). A lényeg, hogy ezek az ellenfelek "csípnek, rúgnak, harapnak, gyűlölet magvait szúrják szét".

5. Orbán elégtétellel fenyeget

Orbán az ellenük - ők, Soros-jelöltek - folytatandó harcra biztatta a híveit, és itt szerepelt a beszéd egyik legkülönösebb fordulata. Orbán ugyanis azt mondta, hogy "szelíd és derűs emberek vagyunk, de nem vagyunk balekok.

Erkölcsi, jogi, politikai elégtételt fogunk venni a választások után.

Nem fejtette ki bővebben, ez mit jelent. Elégtételt vagy elszámoltatást általában kormányra készülő ellenzékiek szoktak ígérni. Hiszen a kormányzással szerzik meg azt a közhatalmat, amellyen eljárásokat, vizsgálatokat indíthatnak az addig kormányzókkal szemben. Kérdés tehát, Orbán milyen elégtételt kíván venni az ellenfelein a választási győzelme után.

6. Orbán hazaküldi Gyuri bácsit

Orbán szerint mindenki tudja, hogy a bevándorlást ellenző magyarok vannak többen. Az ellenfeleknek csak úgy van esélyük, ha sikerül a "táborunkat megbontani", ha sikerül megosztani az egységet - adta meg az ellenszert Orbán.

Éppen ezért harcra buzdította a híveit. "Aki magyar, velünk tart, újra és újra győzni fogunk, mert Magyarország a magyaroké!" - mondta Orbán, aki történelmi párhuzamokat sorolt ezután.

Felidézte, hogy Andrássy Gyula miniszterelnököt halálra ítélte a bécsi császár, II. Rákóczi Ferenc fejedelem száműzetésben halt meg, Kossuth Lajost elűzték a labancok, Tisza István miniszterelnököt lelőtték a kommunisták.

Szerinte "sohasem ment könnyen, de a végén mégis mindig mi győztünk." "Végül csak hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg császárt a labancaival, a szovjeteket az elvtársaikkal, és

most hazaküldjük Gyuri bácsit is a hálózatával egyetemben. Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat!

7. Orbán külön szólt a fiatalokhoz

A beszéd végén volt egy figyelemreméltó momentum. A miniszterelnök külön szólt a fiatalokhoz. "Magyar fiatalok, most a hazának van szüksége rátok, gyertek, és harcoljatok velünk, hogy amikor majd nektek lesz szükségetek a hazára, még meglegyen." A kormányfő szerint lehet, hogy a fiatalok most úgy érezhetik, hogy övék az egész világ, hogy "ide nekem az oroszlánt is". Igazuk van, a nagyra törés hiánya maga a középszerűség, és az élet semmire sem jó, ha nem kezd vele valamit az ember.

A fiatalság volt az egyetlen társadalmi csoport, amelyhez Orbán külön üzenetet fogalmazott meg. Három héttel a választások előtt ez azt jelzi, hogy a Fidesz ebben a rétegben szeretne még erősíteni a népszerűségén.