Délelőtt megírtuk, milyen lelkesen számolt be a harmadikos gimnazista Szijjártó Péter arról az amerikai útjáról, amelyet all inclusive a Soros Alapítvány fizetett neki, és még heti zsebpénzt is kapott, ő pedig tudta, hogy nyugtalanságra semmi oka, hiszen "A Soros Alapítványban megbízhat".

A hír eljutott a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz is, és a hivatal nem is késlekedett sokat, hogy részletes, mindenre kiterjedő, logikus és érthető magyarázatot adjon minderre. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményüket szó szerint idézzük: