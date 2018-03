Ezekkel az ízléses, igényes, érvekkel teli és csak mellesleg nyelvtani hibáktól hemzsegő szórólapokkal együtt dobták be a VII. kerületi postaládákba a Körúti Korzó nevű lapot, azaz gyakorlatilag fideszes kampányújságot (amelyről tavaly azt írtuk: "Ezt a lapot egy Körúti Korzó Kft. nevű cég adja ki, de gyakorlatilag akár a VII. kerületi Fideszt is ráírhatták volna. A lap Rónaszékiné '18-as kampánylapjának tekinthető, júniusi számában 13 kép van a fideszes politikusról, a Soros- és civilellenes hírek mellett szinte csak és kizárólag róla szól minden, a lap Facebook-oldalán is Rónaszékiné képeit osztják).

A szórólapon semmilyen kiadó, szerző vagy párt neve nem szerepel, és nekünk természetesen semmi okunk azt feltételezni, hogy ne véletlenül lett volna pont a fideszes lappal együtt szétszórva.