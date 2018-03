Lázár János üzent Márki-Zaynak: Ne háborúzzon!

A legpolitikusabb cicáról az köztudott, hogy kormánykritikus, annyira, hogy Andy Vajna TV2-jében még tiltólistára is került. Hozták már hírbe Karácsony Gergellyel, „lélekben és egy transzparensen” részt vett még a kétfarkú kutyák március 15-i rendezvényén is. De most nyíltan színt vallott szóvivője, a róla könyvet is író Homonnay Gergely tolmácsolásában. Szerepel ugyanis a Gyurcsány-párt legújabb kisfilmjében a Demokratikus Koalíció egyik támogatójaként, amelyben Homonnay arról beszél, hogy Orbánnal nincs alku, és hogy a kormányváltáshoz elengedhetetlen a baloldal együttműködése.