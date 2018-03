A Mol mostani gyárának 2015. őszi alapkőletételén is ott volt Orbán Viktor, aki hamarosan beszélni fog, ott volt Hernádi Zsolt, aki már beszélt. És ott volt még valaki, aki most nemcsak nem beszél, nincs is ott. Nézzék ezt a képet:

Mengyi Voldemort helyett most Koncz Ferenc szerencsi polgármester mondott beszédet a helyi politika nevében. Igen, a gyár nem Szerencsen van, hanem Tiszaújvárosban, de hát Tiszaújvárost a szocialista Bráz György vezeti, nehogy már ő mondjon beszédet!