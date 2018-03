A kamupártnak tűnő kis pártok egyike, a Sportos és Egészséges Magyarországért (SEM) Párt a 2014-es választások után ismét indulni tud, 37 egyéni jelöltet állított, és ennyi elég is volt, hogy országos listájuk is legyen.

A 37 egyéni induló, bár kevesebb, mint a 2014-es 52, így is nagy bravúrt jelent. Négy éve ugyanis a párt 52 egyéni jelöltje mindössze 11 746 szavazatot kapott (listán hajszálnyival jobban szerepeltek, 12 563 szavazatot gyűjtöttek.) Aztán négy évig nem csináltak semmit, majd most visszatértek a semmiből, és szereztek másfélszer több támogatót: a 37 egyéni indulónak ugyanis, ha mindenhol a minimális 500 érvényes ajánlással számolunk is, összesen 18 500 ajánlást kellett összeszednie.

Szép, ugye?