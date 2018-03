Óriási erőfeszítéseket tesznek az ellenzéki pártok, hogy valahogy bekerüljön az MTI-be Tiborcz, és annak zavaros ügyei, amelyben az OLAF is nyomoz, de komoly trükkökre van szükség, hogy sikerüljön. Lapszemle-ügyileg is erősen megválogatja az MTI, hogy hogyan eshet szó Orbán vejéről. És akkor egy évvel (!) a Der Spiegel rövid szemléje után most beszemlézték a cseh Hospodárské Noviny egyik cikkét, ami a magyar választásokról szól.

Ezt írja az MTI:

Orbán Viktor magyar kormányfő láthatóan ideges, mert nem biztos, hogy az április 8-ra tervezett választáson olyan nagyarányú győzelmet arat, mint azt eddig várta - írja a Hospodárské Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap hétfőn.

A tekintélyes újság szerint ennek bizonyítéka Orbán ünnepi beszéde volt március 15-én, amikor "emocionális beszédben" figyelmeztette a Fidesz jelöltjeit, hogy egyenlőtlen küzdelemre kell számítaniuk a "Soros-jelöltekkel" szemben. Szerinte a Fidesz oldalán lesz a nép és a demokrácia, míg a másik oldalon az árulók - olvasható "A magyarokra áprilisban mégis érdekfeszítő választás vár" című írásban.

Martin Ehl külpolitikai rovatvezető, az írás szerzője szerint Orbán ugyan a harmadik győzelem felé tart, de beszéde és a Fidesz jelöltjének hódmezővásárhelyi bukása megerősítette azt az ellenzéki körökben egyre inkább terjedő, 2010-óta nem ismert érzést, hogy a Fidesz legyőzhető.

A szerző szerint a Fidesz-kormányzat "emocionális, hazugságokkal teli kampányt folytat a bevándorlók és Soros György ellen". A választók jelentős része ebben a légkörben nem meri beismerni, hogy nem szavazna a Fideszre.

A Fideszt az utóbbi hónapokban több kormoly botrány is érte - Kósa Lajos, Tiborcz István zavaros ügyei - de mindezekről a magyarok, elsősorban a vidéken lakók, csak nehezen szereznek tudomást. A közszolgálati televíziót a Fidesz "teljes mértékben uralja", a kereskedelmi média pedig nagy nyomás alatt van és fél a komolyabb bírálatoktól.

Hamis illúziókat táplálni ugyan nem érdemes, de az ellenzék esetleges összefogása, főleg az egyéni körzetek esetében, sikerrel kecsegtet több helyen, s a választás új dimenziókat kapott. Az eredményt valószínűleg az fogja eldönteni, milyen mértékben sikerül a Fidesz minden igyekezete és nyomása ellenére is összefognia az ellenzéknek - zárja írását a cseh Hospodárské Noviny.