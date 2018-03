Tíz párt is érintett lehet a szegedi 1. választókörzetben gyanított csalásban: a módszer ugyanaz, ami máshol is, vagyis többen jelezték, hogy az aláírásukat olyan pártok ívein is megtalálták, amelyeket ők nem írtak alá – írja a Szeged.hu.

Az ügyben a választási iroda munkatársai feljelentést tettek.