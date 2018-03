A Hír Tévé számolt be arról, hogy a Tolna megyei 1. számú egyéni választókerületben – ez a szekszárdi központú választókerület, ahol az LMP-s Hadházy Ákos és az MSZP-s Harangozó Tamás is kihívója a fideszes Horváth Istvánnak – a választási bizottság két tagja az ajánlóívek ellenőrzése közben arról beszél: ha jelentik az egyezésgyanús, általuk hamisnak vélt aláírásokat, és kiderül, hogy azok mégsem hamisak, akkor hamis váddal ők követnek el bűncselekményt. Az LMP-s delegált, Czigler Csaba azt nem árulta el, ki volt ez a két bizottsági tag, és melyik pártok vehettek részt a feltételezett csalásban, mondván: őt személyesen is megfenyegették.