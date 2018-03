20 nap a választásokig, és akkor mondom, ez a poszt miről szól, milyen előzményekkel:

1. Az LMP-s Vágó Gábor a vasárnapi összefogás-egyeztetés után arra utalt, hogy a vendéglátója, Gyurcsány Ferenc részeg volt.

2. Gyurcsány aljasságnak nevezte az LMP-s Vágó Gábor beszólását, megsértődött, és perel.

3. A perre reagálva Vágó azt üzente vissza, hogy józanul és felelősségteljesen, az ország jobbítására és együttműködésre kellene inkább törekedni.

4. Hétfőn este Vágó Gábor az ATV-ben végül bocsánatot kért.

Ezúton is bocsánatot kérek tőle, ha bármikor is megbántottam volna akár a múltban, akár most