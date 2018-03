A Momentum három jelöltjét lépteti vissza

Nincs idő elhúzódó, eredménytelen tárgyalásokra, kommunikációs blöffökre, többel tartozunk, eljött a döntés ideje" - kezdte keddi sajtótájékoztatóját Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.

Az ellenzéki pártok leültek tárgyalni és perrel álltak fel. Húsz nappal a választások előtt tettekre van szükség, nem perekre

Az elnök bejelentette, hogy három választókerületben lépteti vissza a párt a jelöltjét. A három érintett körzetben az MSZP, az LMP, illetve a Jobbik jelöltje az esélyes.

A három visszalépő momentumos jelölt:

Nagy Károly, Pestszentlőrinc - Kunhalmi Ágnes (MSZP-Párbeszéd) javára

Rácz Norbert, Szekszárd - Hadházy Ákos (LMP) javára

Fábián László, Marcali - Steinmetz Ádám (Jobbik) javára

A Momentum 97 választókerületben állított jelölteket, közülük lép most vissza ez a három induló.

A párt elnöke szerint a 3 visszaléptetés gesztus a többi párt felé, mellyel a Momentum kifejezi, hogy hajlandó vagyunk közösen dolgozni választókerületi szinten a Fidesz legyőzése érdekében. "Azonban teljes együttműködés nélkül csak nagyon kevés választókerület nyerhető.

Ha a Momentum képesek voltunk nyitni a többiek felé, akkor szerintünk ez a többi párttól is elvárható, függetlenül attól, hogy MSZP-nek vagy Jobbiknak hívják.

"Továbbra is rengeteg bizonytalan szavazóval találkozunk, akik elfordultak a politikától. Elfordultak, mert egy ilyen ellenzékre nem lehet nyugodt szívvel szavazni. Bízunk benne, hogy ez a gesztus nekik is reményt ad" - zárta bejelentését Fekete-Győr András.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke a Facebookon reagált a bejelentésre, és persze köszönetet mondott a Momentumnak és Nagy Károlynak. "Tudom, hogy jelöltként nehéz ilyen döntést hozni a közös siker érdekében is, én is voltam ilyen helyzetben. De ez a döntés nem csak rólunk politikusokról, vagy a pártokról szól. A döntés ennél többről szól: Pestszentlőrinc és Pestszentimre lakóiról". Kunhalmi azt is írta: "ha megkapom a választók többségének bizalmát, mindenki képviselője leszek a XVIII. kerületben, azoké is, akik a Momentumra - vagy bármely más pártra tervezték - leadni szavazatukat."