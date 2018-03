Történelmi bűnt vesz magára az LMP, ha Orbán-kormány hatalomban maradását segíti, mondta Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője az M1 aktuális kedd reggeli műsorában. Gréczy szerint az a kérdés, hogy az LMP hajlandó-e részt venni a kormányváltásban. A pártnak pár napja van már csak ahhoz, hogy ebben a kérdésben stratégiai döntést hozzon. Gréczy emlékeztetett arra, hogy 2014-ben az LMP különálló politikája 11 mandátumot jelentett a Fidesznek, ami most több is lehet. A szóvivő szerint amennyiben az LMP továbbra is ezt a teljes különállást képviseli, az emberek meg fogják büntetni a pártot és kiejtik a parlamentből. Gréczy Zsolt arról is beszélt: ugyan a választási együttműködés elképzelhetetlen a DK és a Jobbik között, ám az Orbán-rendszer lebontásában lehet közös szerepe a Jobbiknak és a demokratikus pártoknak.