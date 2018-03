A Nyugat.hu cikkéből kiderül, hogy pár hete jelentették be Szombathelyen, hogy megújul a hagyományos Fő téri húsvéti vásár. Idéntől lovas sétakocsikázásra és pónilovaglásra is van lehetőség, de a koncertek mellett új látványelemeket is ígértek a szervezők.

Azt nem tudni, hogy a szervezők erre a látványelemre gondoltak-e, mindenesetre most ez fogadja az embereket, ha kimennek a Fő térre: