A #metoo-kampány itthoni úttörője, Sárosdi Lilla kiáll Juhász Péter mellett. Az Együtt politikusának gyermekelhelyezési pere kicsit eldurvult, volt élettársa azzal vádolta, hogy bántalmazta. Az ügy előzménye, hogy Juhász 2016-ban Facebookon jelentette be, hogy élettársával szétmentek. A három gyerek felügyeleti jogáról, láthatásáról nem tudtak megegyezni, így abból per lett. Juhásznak pár hete új kapcsolatából is gyereke született.

Juhász a bántalmazásos ügyre reagálva pár hete azt írta, hazugság, amit a gyermekelhelyezési perben próbál felhasználni ellene volt élettársa. „A cikkek azt állítják, hogy én bántalmaztam őt, miközben a valóság az, hogy ő esett nekem részegen." A kormánymédia és a kormánypártok viszont azóta is ezzel az üggyel támadják Juhászt, és egy feljelentés alapján a rendőrség is nyomozni kezdett az ügyben.

Sárosdi Lilla most a Facebookon reagált és védte meg Juhászt: