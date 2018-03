Márki-Zay a kezébe vette az ellenzéki koordinációt: 53 esélyes jelöltet mutatott be

A friss hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter éppen azon van, hogy országos szintű legyen a koordináció, de legalábbis tiszta legyen, hol, ki a legerősebb jelölt a Fidesszel szemben. Erről itt írtunk bővebben. A projekt érdekében egy oldalt is indított, ahol eddig csak két jelölt volt feltüntetve a 106-ból, most újabbak kerültek fel.

De szerda délután Budapesten a Viszlát, kétharmad!, a Közös Ország Mozgalom, a Számoljunk együtt és az 1 jelölt a változásért! nevű projektek Márki-Zay Péterrel, Bod Péter Ákossal, Elek Istvánnal és Lányi Andrással tartottak sajtótájékoztatót “A változás esélye" címmel, ahol további jelölteket jelentettek be.

Márki-Zay azt mondta, a hódmezővásárhelyi eredmény megmutatta az országnak, hogy egy fideszes fészekben is nyerni lehet, mert a többséget irritálja a megfélemlítés és a korrupció. Azt gondolták, három és fél hét elég, hogy az induló pártok is feldolgozzák a győzelem tanulságait, most mégis aggódnak, ezért úgy látják, megint a párton kívülieknek van tennivalója.

Szerinte mind a 106 körzetben meg kell nevezni a legesélyesebb jelöltet a fideszes jelölttel szemben, és a fenti szervezetek és mérések segítségével most odáig jutottak el, hogy 53 körzetben tudják megjelölni a legesélyesebb ellenzéki jelöltet.

Arra biztatnak mindenkit, hogy egyéniben rájuk adják le a szavazataikat, amennyiben le akarják váltani a Fideszt, a listás szavazatukat pedig pártszimpátiájuk alapján. A jelöltek nevét a rendszervaltas2018.hu oldalon lehet megtalálni, de Márki-Zay szerint aki regisztrál az oldalon, az hírlevélben is megkapja majd, hogy az ő körzetében ki a legesélyesebb ellenzéki jelölt.

A hódmezővásárhelyi polgármester azt mondta, természetesen a pártokkal is egyeztetnek folyamatosan. Szerinte a legfontosabb a magas részvétel, aztán az, hogy az esélyes jelöltre szavazzanak: ha jobbikos valaki, de a szocialista jelölt esélyesebb, akkor rá, és fordítva. Majd arra kérte a pártokat, ne kampányoljanak az esélyes jelölt ellen, csak a listás eredményük javítása érdekében kampányoljanak.

A Közös Ország Mozgalom bejelentette, hogy újabb választókerületekben fogják lemérni, hogy mely jelölteknek mekkora esélye van, illetve országjáró turnéra indulnak.

Bod Péter Ákos arról beszélt, taktikai kérdésekben össze kell fogni, az értékeit nem fogja feláldozni senki ezzel. Ebben a rendszerben csak ilyen módon lehet sikerre jutni, mondta, majd hozzátette, hogy egy esetleges győzelem után a választási törvényhez hozzá kell majd nyúlni.

Lányi András pedig azt mondta, nem biztos, hogy a pártoktól fog kiindulni helyben az üzenet, hogy kire kellene szavazni, és nem is biztos, hogy az lenne a leghitelesebb, ha a legesélyesebb jelölt pártja kezdené ezt el kommunikálni. Lányi szerint itt lenne szerepe a helyi civil kezdeményezéseknek, itt derül ki, milyen erős a magyar társadalom. A civilek, akik tudnak jelezni a pártok felé, hogy mi az igényük. Az átszavazási hajlandósággal kapcsolatban Márki-Zay azt mondta, Csongrád megyében például a között választanak az emberek, hogy két szocialista és két jobbikos képviselő lesz, vagy négy fideszes. Ha van koordináció, akkor az előző lesz, ha nincs, akkor utóbbi.

Amit még megtudtunk, hogy a napokban el fognak indítani egy kampányt, amivel kifejezetten a jobbközép, illetve a Fideszből kiábrándult szavazókat kívánják megszólítani. A kampányban Márki-Zay, Bod Péter Ákos és Jeszenszky Géza is fel fog tűnni.

Megnéztük a táblázatot, és területenként, valamint pártonként is összegeztük, Márki-Zayék szerint mik az esélyek. Eszerint a főváros teljesen balos (5 DK-s, 1 LMP-s, 7 MSZP-s jelölt esélyes), továbbá Nógrád (1 MSZP-s, 1 LMP-s esélyes) és Tolna is (1 LMP-s esélyes), míg Borsod, Heves, Somogy, Zala és Jász teljesen jobbikos az eddigi jelöltek alapján. A többi megye vegyes, illetve Baranyában csak a független Mellárt nevezi meg a táblázat.

Összesítésben eddig:

MSZP-P: 14

Jobbik: 25

LMP: 4

DK: 7

Független: 2

(Borítókép: Huszti István / Index)