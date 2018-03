Miniszterelnök úr csak beugrott, nem szabad ebből semmi rosszat kihozni

A dadi óvodában járt kampányolni Orbán Viktor miniszterelnök és Czunyiné Bertalan Judit helyi jelölt. A kormányfő bemutatkozott a gyerekeknek, ők is bemutatkoztak neki, fotózkodott is egyet, az erről készült videót pedig gyorsan fel is tette a stábja a Facebookra.

Óvodában kampányolni mellesleg nem szabad, legalábbis a Nemzeti Választási Bizottság egy kacifántos ügyben valami hasonlót mondott ki, az történt ugyanis, hogy

Simonka György fideszes képviselő-jelölt egy Békés megyei óvoda rajzpályázatán részt vevőknek küldött a Facebook-oldalával és a lájk-jelével ellátott pólókat. A helyi választási bizottság egy erről szóló kifogásra azt mondta, mindez rendben volt, a döntését megfellebbezte a bejelentő Így jutott az ügy az NVB-hez, amely szerint viszont a fideszes politikus a választási eljárás alapelveit és a köznevelési törvényt is megsértette. „Választójoggal nem rendelkező gyerekek között nincs helye kampányeszközök osztogatásának” – mondta Patyi András, a bizottság elnöke.

Felhívtuk az óvodát, ahol a vezető óvónő, a videón is szereplő Csillag Istvánné azt mondta, igazából nem is hozzájuk ment a kormányfő, hanem velük szembe, egy egyházi épületbe, a gyerekek pedig a kerítésen keresztül nézték a nagy fekete autókat és örömmel integettek. Miniszterelnök úr ekkor

bejött a kapun belülre, bemutatkozott, véletlen volt az egész. Kampányról szó nincs, az épületbe nem jött be, és nagy örömmel láttuk.



Arra a kérdésre, hogy a szülők közül egyesek nem lesznek-e a mérgesek, hogy ez történt, azt a választ kaptuk, hogy

nem hinném, semmi rosszat ebből nem szabad kihozni.

Ezután az óvodavezető letette a telefont. Fideszes politikusok korábban is kampányoltak már óvodában, nem csak Simonka György. Ez a műfaj Simicskó István kedvence, itt írtunk róla bóvebben, hogy mennyi gyerekkel szerepel a XI. kerületi kampánykiadványban.