Szabadon engedték az Összefogás Párt emberölési kísérlettel vádolt jelöltjét

Felfüggesztette az Összefogás Párt képviselőjelöltje ellen előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete és más bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást a Nyíregyházi Törvényszék - az MTI. A végzés nem jogerős.

A Nyíregyházi megyei bíróság épülete

Az eljárás felfüggesztésével egyidejűleg a bíróság megszüntette dr. K. Gy. előzetes letartóztatását is. A vádlott az Összefogás Párt országos listáján országgyűlési képviselőjelöltként szerepel.

A törvényszék végzésének indoklása szerint az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezései alapján a képviselőt a mentelmi jog a megválasztása napjától illeti meg, a jelöltként igazolt személynek pedig a képviselőkkel azonos mentelmi joga van.

A bíróság a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében a mentelmi joggal rendelkező vádlottal szemben indult eljárást felfüggesztette, egyúttal indítványozta a Nemzeti Választási Bizottság elnökénél a vádlott mentelmi jogának felfüggesztését.

A végzés nem jogerős, de a meghozatala napján végrehajtható, ezért a vádlott szabadlábra került.

A vádlott 2015. február 25-én konyhakéssel, majd baltával életveszélyesen megsebesítette élettársát. A dulakodás közben a vádlott a késsel élettársa nyakát próbálta megszúrni, majd a balta tompa végével a vérző sértett fejére ütött. A vádlott által okozott sérülések a sértett közvetlen életveszélyes állapotát idézték elő, akinek életét a szakszerű egészségügyi ellátás mentette meg.

Az idei választásokon ez nem az első eset, hogy mentelmi joggal kiengednek valakit a börtönből. Először Czeglédy Csabát, a 6 milliárdos csalással vádolt MSZP-s képviselőt engedték ki egy napra, majd Kőrösi Gusztávot fél napra, aki társaival TEK-es kommandósnak öltözve fenyegetett meg egy embert, és így csalt ki tőle 130 millió forintot. Március 12-én pedig magának az Összefogás Pártnak az elnöke is, Szepessy Zsolt is kapott mentelmi jogot a kampánytámogatásokkal kapcsolatos szabálytalanságok miatti perében, de azt is visszavonták, valószínűleg K. Gy. ügyében is várható, hogy hamarosan felfüggesztik a mentelmi jogát.