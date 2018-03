A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a magyar választási rendszer minden eleme elfogadhatatlanul, tisztességtelenül és drámai módon kedvez a Fidesznek.

Gyurcsány Ferenc szerdán azután tartott sajtótájékoztatót, hogy pártja budapesti irodájában találkozott Douglas Wake-kel, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) választási megfigyelőcsoportjának vezetőjével, akivel megosztotta aggályait.

A magyar politikus kijelentette, hogy az április 8-iki választás nem lesz sem szabad, sem tisztességes. Eleve nem lehet az, ha a választási törvényt a Fidesz egyoldalúan fogadta el, miközben saját politikájának érdekében szabadon használja a teljes állami költségvetést - mondta a pártelnök.

A DK régóta beszél arról, hogy "a keleti határ menti településekre rengeteg ukrán állampolgárt jelentenek be névlegesen" - mondta Gyurcsány. Ezek az emberek magyar nyugdíjhoz akarnak jutni, miközben egyes polgármesterek is segítik a folyamatot, hogy "egy számukra kedvező választói bázist alakítsanak ki" - mondta. Kiemelte, hogy van olyan település, ahol a névleg bejegyezettek számra meghaladta a valóban ott élőkét. Az ügyben költségvetési és választási csalás gyanújával már feljelentést tettek. (via MTI)