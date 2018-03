Karácsony: A Jobbikban nácik vannak

A ma megjelenő Magyar Narancs interjút közöl Karácsony Gergellyel, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjével. A fő téma természetesen a baloldal stratégiája: kivel, hogyan, miként lehet vagy érdemes együttműködni.

Karácsony a Jobbikról

Életveszélyes az az irány a közhangulatban, hogy mindegy miképp, csak bukjon a Fidesz. A Jobbik ugyanúgy Magyarország rosszabbik feléhez tartozik, mint a Fidesz, amely sokszor játszik a Jobbik kottájából. A Jobbik társtettes az elmúlt nyolc évben, a baloldal nem csinálhat miniszterelnököt Vona Gáborból.

A Jobbikkal akkor lehetséges az együttműködés az egyéni választókerületekben, ha a jelölt nem náci. Merthogy a pártban továbbra is vannak nácik, csak most nem aktívak, mert megtiltották nekik a "nácizmusuk gyakorlását". "A Jobbik Simicska Lajos lopott pénzén arról kampányol, hogy ő egy antirasszista párt." "Az embernek változhatnak bizonyos nézetei, de aki az erkölcsi meggyőződéseit váltogatja, attól egy lépés távolságot érdemes tartani". Karácsonynak Vona pálfordulásával kapcsolatban is vannak erős kételyei.

Nincs ok várni a Jobbikra, amit az LMP szeretne, mert nem biztos az átszavazási hajlandóság a Jobbik és a baloldal támogatói között.

Karácsony az MSZP-ről

Ha Vonából három év alatt rasszistából antirasszista lehetett, nyolc év alatt az MSZP is képes lehetett a változásra. Szerinte nincsenek a pártben fideszes kollaboránsok. Botka Lászlót nem a párttársai buktatták meg, hanem az, hogy az MSZP népszerűsége idővel zuhanni kezdett alatta. Botka különutas stratégiája rossz nyomvonalon haladt, mert az ellenzéki tábor oda szavaz, ahol összefogásról beszélnek.

Karácsonyt "rohadtul" nem érdeklik az MSZP belső viszonyai, Molnár Zsolttal pedig nincs konfliktusa, különben sincs akkora befolyása (Molnárnak), mint amekkorát terjesztenek róla.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Karácsony Gergely és Molnár Zsolt

Lát rá esélyt, hogy a jelenlegi 58-ról 54 alá csökkenjen az MSZP-s jelöltek száma, ha a visszalépések kölcsönösek és arányosak.

Karácsony a puha koordinációról

Az LMP-vel a 106-ból 40 körzet biztosan nyerhető: Budapest és a megyei jogú városok jó része. Először az LMP-vel kell megállapodni – reméli, hogy velük teljes körűen –, utána jöhet az Együtt és a Momentum. Ha ezen az oldalon van együttműködés, az rengeteg szavazatot hoz a Jobbiktól.

Vidéken a Jobbik hozhat körzeteket azzal, hogy "mi ott nem szakadunk bele a kampányba, mert adott esetben van ott egy helyi deal az MSZP és a jobbikosok között..." A Jobbikkal egy "gentlemen's agreement" lehet a szavazók mozgósításáról az egyéni jelöltekre nézve. Az együttműködést az élet ki fogja kényszeríteni, a szavazók pedig érteni fogják.

Karácsony a Fideszről

Az összes ellenzéki pártnak deklarálnia kell, hogy nem szabad együttműködni a Fidesszel, és ki kell kényszeríteni az alkotmányos korrekciót. Ha a Fidesznek nem lesz többsége, Karácsony ügyvivő kormányt szeretne Orbán vezetésével, hogy végignézze, ahogy "lebontjuk a NER-t a feneke alól". Az utca népe ki fogja kényszeríteni, hogy a Fidesz menjen bele a változásokba. A párt nem fogja bírni a nyomást, lesznek, akik előbb-utóbb átállnak a másik oldalra, mert a NER-ben ilyen jellembajnokok vannak. Ha nincs abszolút többség, a rendszer összeomik, mint a kártyavár.

Karácsony az alkotmányos korrekcióról

Magyarország ma nem jogállam, az erkölcstelenség törvényei nem köteleznek, az Alaptörvény sem. Az ellenzéknek Miniszterelnökként Karácsony az Alaptörvény semmisségét kimondó népszavazást kezdeményezne, és nem fog felesküdni az Alaptörvényre: szét akarja verni a szabadságot elvevő álparlamentarizmust.

Karácsony a NER újgazdagjairól

Fel kell tárni az elmúlt időszak történéseit, a romániaihoz hasonló antikorrupciós ügyészségre van szükség. Ott eddig egymilliárd eurós vagyonelkobzásról döntöttek, visszamenőleg is. Az elszámoltatás Simicskát is érintené. Az elképesztő vagyonokat felhalmozó embereknek egy közös pontja van: Orbán Viktor. Nehezen elképzelhető, hogy az antikorrupciós ügyészség miatt Orbánnak ne lenne félnivalója.