Gimisek előtt az Iszlám Állammal kampányolt Balog miniszter

Jó érzés csütörtök délelőtt itt üldögélni és nem például matekórán lenni

– mondta nagyjából 130-150 diák előtt Balog Zoltán. A miniszter – Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselővel együtt – a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban mondott ünnepi beszédet. Az apropó egy sportcsarnok felépítése. Bár az 1,8 milliárd forintos beruházásból még semmi nem látszik, az alapkövet már le lehetett tenni. És bár nyilván egy már meglévő sportcsarnok átadása nagy dolog, akkor sincs gond, ha még nincs belőle meg semmi, a kampányban pedig mindig hálás dolog alapkövezni. A kormánypárti politikusok élnek is ezzel a lehetőséggel. Ahogy ezen az ünnepségen Németh Zsolt tűpontosan megfogalmazta a beszédében:

Az alapkőletételeknek az idejét éljük.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor a Szent Imre Gimnázium 44 méter hosszú, 18 méter magas sportcsarnokát 2020 őszén adják majd át, egyelőre csak a látványterveket mutatták meg a díszteremben összesereglett 10. és 11. osztályos tanulóknak (a 10.-esek akár még sportolhatnak is majd benne). A Fidesz politikusai egyébként duplán szerencsés helyzetben voltak, hiszen egy egyházi iskolában alapkövezhettek, és tagadhatatlan, hogy a kormánypárt nemcsak most, de korábban is meglehetősen bőkezű volt, ha ilyen intézmények támogatásáról volt szó – szemben a baloldali kormányokkal.

„Ez nem a kampány helye, de azért elmondom, hogy 2006 és 2010 között 381 iskolát zártak be" – beszélt a diákoknak a zord időkről Balog, miután a jelenlegi kormány oktatásban hozott intézkedéseit, az iskolafelújításokat és iskolakorszerűsítéseket dicsérte, na és persze a mindennapos testnevelést. Utóbbi szerinte azért is siker, mert a mai gyerekek szerinte jobb formában vannak, mint azok, akik 15 évvel ezelőtt voltak gyerekek, és ez a mindennapos testnevelésnek köszönhető.

Beszédében a direkt, bután migránsozó kormánypropaganda ezúttal nem köszönt vissza, talán azért sem, mert a miniszter is érezte, hogy ez nem „elemi szintű" társaság, hanem

kiművelt emberfők gyülekezete,

utóbbi kifejezést egyébként ő maga is használta, amikor arról beszélt, hogy miért is fontosak az egyházi iskolák.

Talán emiatt is volt, hogy a lebutított propaganda helyett inkább nagyívű történelmi összehasonlításokkal illusztrálta, milyen nehéz dolga is van a kormánynak. Szerinte a mai helyzet nem olyan reménytelen, mint a húszas években volt, amikor az első világháború nyomorát nyögte a nemzet, de azért most is nehéz. A különbség szerinte az, hogy most van mire építkezni, és az elmúlt nyolc évre szerinte lehet. És persze szóba került, hogy a történelem ezer és több ezer éves értékeit meg kell védeni.

Beszélt arról, hogy a múlt héten Dél-Irakban járt, ahol olyan keresztényekkel találkozott, akiknek a síremlékeit szétverte az Iszlám Állam, de amikor a keresztények visszatértek, akkor egyből a síremlékek darabjait kezdték el összerakni, mert ez a múltjuk szempontjából fontosabb, mintha nekiálltak volna iskolát vagy templomot építeni, esetleg az otthonaikat rendbetenni.

Ezt a múltat meg kell védenünk

– mondta Balog.

Ezután beszélt Németh Zsolt, aki miután elmondta, hogy mennyit alapkövezik mostanában, a sport fontosságáról beszélt, és arról, hogy a kormány segítségével a diákok is méltó módon sportolhatnak majd, ha ez a sportcsarnok felépül.

Hoffmann Tamás, Újbuda fideszes polgármestere is felszólalt, aki szerint „kormányzati segítség nélkül ez a sportcsarnok nem jöhetett volna létre”, ahogy más budai sportlétesítmény sem. A rendezvényről csak Simicskó István hiányzott, noha ez az ő kerülete.

A kormányzati intézkedéseket dicsérő és a sportolás fontosságát hangsúlyozó beszédeket fegyelmezetten végighallgató diákokat

egyik felszólaló sem tudta mosolyra fakasztani,

pedig azért voltak próbálkozások. Igaz, az esemény egyetlen poénja és emberi gesztusa az volt, amikor az iskola igazgatója felolvasta, hogy a diákkamara elnöke és egy másik diák miket tesz bele az urnába az alapkövezés előtt.

Fotó: Koszticsák Szilárd Németh Zsolt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke, Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere, Bérczi László Bernát a zirci ciszterci apátság kormányzóperjele és Hoffmann Tamás kerületi polgármester leengedik az időkapszulát a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium sportkomplexuma alapkőletételén Budapesten 2018. március 22-én.

Bár az is megmosolyogtató volt, hogy sportcsarnok létesítéséről szóló kormányhatározat és Németh Zsolt beszédének egyik részlete is az urnába kerül, szórakoztatóbb volt, amikor kiderült, hogy egy dolgozatot és egy orvosi igazolást is beletesznek.